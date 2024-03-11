Borsa İstanbul VİOP haftaya yükselişle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 1,8 üzerinde 10.417,00 seviyesinden işlem gördü.

Cuma günü, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1,3 üzerinde 10.230,50 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 10.188,00 puan oldu.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.500 ve 10.600 puanın direnç, 10.400 ve 10.300 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.