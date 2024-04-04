Borsa İstanbul'da gong IC Enterra Yenilenebilir Enerji için çaldı

Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, 27-29 Mart'ta gerçekleşen talep toplama sonrası bugün itibarıyla Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da "ENTRA" koduyla işlem görecek.

Şirketin Ak Yatırım, İş Yatırım ve Ziraat Yatırım liderliğinde gerçekleşen halka arzına 4,11 kat talep geldi.

IC Enterra Yenilenebilir Enerjinin borsada işlem görmeye başlaması dolayısıyla düzenlenen gong törenine, Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Murad Bayar ve IC Enterra Yenilenebilir Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Alp Keler'in yanı sıra şirketin üst düzey yöneticileri katıldı.

Ergun, törende, enerji dönüşümüne yaptığı katkıyla ekonomiyi destekleyen IC Enterra Yenilenebilir Enerjiyi Borsa İstanbul'da görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Yenilebilir enerjinin önemine işaret eden Ergun, şunları kaydetti:

"IC Holding'in altyapı ve enerji alanındaki köklü geçmişi ve deneyimiyle kurulan IC Enterra halka arzdan elde ettiği gelirle, enerji arz güvenliği açısından çok kıymetli olan yatırımlarını, çeşitlendirerek devam ettirecektir. Ülkemizin yenilenebilir enerji potansiyeli ve yatırım ihtiyacı, bu alandaki halka arzların önemini bir kat daha artırmaktadır. Bu başarılı halka arz sürecinde emeği geçen herkese, tüm şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. IC Enterra’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyor, sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

"Halka arza gelen yoğun ilgi şirketimize ve sektörümüze duyulan güvenin göstergesi"

Murad Bayar da holdingin 25 yıllık uzmanlığıyla faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerjinin halka arzı sayesinde Borsa İstanbul'a ilk adımlarını attıklarını söyledi.

Halka arzın kendileri için büyük gurur kaynağı olduğunu dile getiren Bayar, "Halka arz sürecini başarıyla yürüten tüm paydaşlarımıza ve bizi büyük talepleriyle onurlandıran yatırımcılarımıza sonsuz teşekkürler. Halka arzda gördüğümüz yoğun ilginin, IC Holding'e, IC Enterra'ya ve Türkiye'nin enerji sektöründeki potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık 4,11 kat talep de bunu gösteriyor." diye konuştu.

"IC Enterra'yı yatırımcılar ile buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Alp Keler ise IC Enterra'yı yatırımcılar ile buluşturmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, sürecin şirket için önemli bir kilometre taşı olduğunu söyledi.

Keler, "Bize bu yolda destek olan, yanımızda yer alan yatırımcılarımıza tekrar teşekkür ederek, yeni başlangıcımızın grubumuza, enerji sektörüne ve ülkemize hayırlı olmasını diyorum." diye konuştu.

"Borsaya kote olmak geniş bir yatırımcı tabanına erişim imkanı sağlayacak"

IC Enterra Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Taşkın Kızılok da talep toplama sürecinde yatırımcılardan 4,11 kat talep gördüklerini kaydederek, yoğun ilginin şirketin iş modelinin ve vizyonunun yatırımcılar tarafından benimsendiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

Yapacakları yatırımlarla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir enerji geleceği inşa etmeye karalı olduklarını vurgulayan Kızılok, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borsaya kote bir şirket olmak öncelikle bize, geniş bir yatırımcı tabanına erişim imkanı sağlayacak. Grubumuzun güçlü finansla yapısının yanı sıra yarım asrı aşan inşaat ve altyapı tecrübesi bizim en büyük motivasyon kaynaklarımız arasında yer alıyor. Biz operasyonları karlı olan ve kar odaklı büyüyen bir şirketiz. Yatırımcılarımız, halka arz süreciyle birlikte karlı ve sürdürülebilir bir büyümeye de ortak oldu. IC Holding şirketleriyle birlikte yaratacağımız sinerjinin geleceğe doğru daha kararlı adımlarla yürümemizi sağlayacağına inanıyoruz. Amacımız, halka arzdan elde edilen geliri yeni yatırımlarda kullanarak, ülkemizin enerji talebine yanıt üretirken, istihdam yaratmak ve ülke ekonomisine destek olmak."

Kızılok, bugüne kadar yaptıkları hidroelektrik santral (HES) yatırımlarıyla bir baz oluşturduklarını belirterek, farklı bölgelerde yer almanın getirdiği coğrafi avantajlar sayesinde verimli ve sürdürülebilir bir elektrik üretimi gerçekleştirdiklerini anlattı.

Taşkın Kızılok, "HES'lerimizin yanına güneş ve depolamalı rüzgar enerji santrallerimizi de dahil ederek kaynak çeşitliliğimiz artıracağız. Bizim yeni yatırımlar noktasında ana stratejimiz rüzgar ve güneş santralleriyle portföyümüzde kaynak çeşitlendirmesine gitmek." diye konuştu.