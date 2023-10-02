Borsa İstanbul'da üç yılda 130 şirketten halka arz

Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, 7'nci Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7'nci Dünya Yatırımcı Haftası Açılış Töreni'nde Borsa İstanbul'a dair istatistikleri paylaştı.

Şirket sayısı 522'ye ulaştı

Borsa İstanbul olarak iş yapma modellerini değiştirdiklerini, halka arzdan önce gerek karar gerek hazırlık aşamasında şirketlere destek veren bir borsa olduklarını dile getiren Ergun, "Son üç yılda gerçekleşen 130 şirketin halkı arzında yaklaşık 93 milyar TL kaynak sağlandı. Son üç yılda gerçekleşen yaklaşık 4 bin 500 borçlanma aracıyla 950 milyar TL kaynak sağlandı. 3 sene önce işlem gören şirket sayısı 394 iken bugün 522'ye ulaştı. Günlük ortalama işleme hacmimiz 26 milyar TL iken bu sene günlük ortalama işlem hacmimiz 131 milyar TL'ye ulaştı. Bir yandan piyasamızın büyümesi için çalışırken diğer taraftan finansal hizmetlerimizi ve ürünlerimizi artırmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

Ergun, sürdürülebilirlik ve katılım finansı alanında hesapladıkları endekslerin sayılarını ve çeşitliliğini artırdıklarını belirterek "Bu sayede endekslerimizin üzerine 64 adet fon kurulmasına imkan sağlamış olduk" dedi.

Yatırımcı sayısı 11 milyon

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı İbrahim H. Öztop, sermaye piyasalarına olan yerli yatırımcı ilgisinin rekor düzeylere ulaştığın, pay senedi ve yatırım fonları dahil toplam yatırımcı sayısının 11 milyona yaklaştığını ifade etti.

Artık 10 kişiden biri borsada

Öztop, yatırımcı sayısında ülke nüfusuna oranla kısa bir dönemde gerçekleşen artış yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'de 2010 her 100 kişiden 1’i pay piyasası yatırımcısıyken, 2023 Eylül'de bu rakamın 9 kişiye çıktığını bildirdi.

Genç ve kadınların katılımı arttı

Halka arzlara olan ilgiye paralel yatırımcı sayısının hızla arttığını aktaran Öztop, şunları kaydetti: "Geçen yıl eylül sonu itibarıyla 2,7 milyon olan bakiyeli pay yatırımcısı sayısı, bir yılda 5 milyon artarak bu yıl eylül sonunda 7,8 milyon kişiye ulaştı. Piyasamıza yeni katılan yatımcıların daha genç yaş gruplarında olduğunu, kadınların katılımın arttığını memnuniyetle izliyoruz. Diğer yandan pay piyasamıza yatırım yapanların yarısının portföyünün 10 bin TL’nin altında olduğunu görüyoruz. Diğer bir deyişle sermayenin tabana yayıldığını söyleyebiliyoruz."