Borsa'da gong TEB BNP Paribas Varantları için çaldı

TEB Yatırım, tasarruf sahiplerinin yeni varlık alanlarına ve yeni temalara kolayca yatırım yapabilmesi için yatırım seçeneklerini artırmaya devam ediyor. TEB Yatırım’ın piyasa yapıcılığı ve BNP Paribas’ın varant piyasalarındaki global tecrübesiyle yatırımcılara sunulan TEB BNP Paribas Varantları, Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı.

TEB BNP Paribas Varantları’nın işlem görmeye başlaması dolayısıyla Borsa İstanbul’da düzenlenen gong töreni; Borsa İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Korkmaz Ergun, TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, BNP Paribas SA Pay Türevleri Yürütme Komitesi Üyesi Geoffrey Rodrigue, TEB Genel Müdür Yardımcısı Ömer Yenidoğan, TEB Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Kartal Çağlı ve BNP Paribas SA Pay Türevleri Yöneticisi Kemal Bağcı’nın katılımıyla gerçekleşti.

“Kaliteli ürün sunmaya devam edeceğiz”

Gong töreninde konuşma yapan TEB Yatırım Genel Müdürü Selim Yazıcı, yatırımcıların beklenti ve ihtiyaçlarına göre yeni ürünleri hayata geçirdiklerini belirterek şunları kaydetti: “Ülkemizin sermaye piyasaları yatırımcılar tarafından yakın ilgiyle takip ediliyor.

Biz de TEB Yatırım olarak Cumhuriyetimizin 100. yılında sürekli gelişen Türkiye sermaye piyasalarına yeni bir katkı yapmanın gururunu yaşıyoruz. TEB Yatırım’ın piyasa yapıcılığı ve BNP Paribas’ın varant piyasalarındaki global tecrübesiyle sunduğumuz yeni ürünümüz ‘TEB BNP Paribas Varantları’ Borsa İstanbul’da işlem görmeye başladı. Pay, endeks, emtia ve döviz gibi çeşitli dayanak varlık seçenekleriyle çift yönlü işlem imkanı sağlayan, yerli ve yabancı varlığa dayalı toplam 370 adet varantla piyasada yerimizi aldık.

Sermaye piyasalarının çokça tercih edilen bu ürününü, Avrupa’da alanında büyük tecrübe sahibi olan ve 12 ülkede varant ihracı gerçekleştiren BNP Paribas ile beraber sermaye piyasalarımıza sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bu tip özel yatırım alanlarını tercih eden müşterilerimize ve yatırımcılara kaliteli ürün ve hizmetlerimizi sunmaya devam edeceğiz.”

“Varant piyasasında uzun vadeli büyüme stratejimiz var”

BNP Paribas SA Pay Türevleri Yürütme Komitesi Üyesi Geoffrey Rodrigue ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “BNP Paribas Grubu olarak, yatırımcılara geniş ürün seçeneklerine kolay erişim sağlama konusundaki global perspektifimizin bir yansıması olarak Türkiye varant piyasasına giriş yaptık. Varant ve sertifika piyasalarındaki global pozisyonumuzla benzer bir noktaya ulaşmak istediğimiz Türkiye varant piyasası için özellikle teknoloji alanında önemli ve büyük yatırımlar yaptık.

Teknolojik altyapıya yaptığımız yatırımlar ve varant piyasalarındaki tecrübemizle Avrupa’da olduğumuz gibi Türkiye’de de önemli bir oyuncu olmak istiyoruz. Grubumuzun bugüne kadar giriş yaptığı her varant piyasasında faaliyetlerimizi uzun vadeli büyüme stratejisiyle yönetiyoruz. Türkiye varant piyasasındaki faaliyetlerimize de aynı bakış açısı ve stratejiyle devam edeceğiz.”