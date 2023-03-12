Eksun Gıda halka arzında 15- 16-17 Mart tarihlerinde talep toplanacak

Şirket'in mevcut 49 milyon 957 bin 498 TL olan sermayesinin 70 milyon TL'ye bedelli artırımı sırasında oluşan 20 milyon 42 bin 502 TL pay halka arz edilecek.

Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler liderliğinde gerçekleştirilecek halka arzda satış fiyatı 48,90 TL olarak belirlendi.

Halka arz sonrası Şirket’in halka açıklık oranı yüzde 28,63 olacak.

Halka arz edilecek toplam 20.042.502 TL nominal değerli payların; 3’lük kısmı Şirket Çalışanları’na (601.276-TL/adet pay), %57’lik kısmı Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar’a (11.424.226-TL/adet pay), %35’lik kısmı Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar’a (7.014.875-TL/adet pay) ve %5’lik kısmı Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar’a (1.002.125-TL/adet pay) gerçekleştirilecek satışlar için tahsis edilmesi planlanıyor.