Oba Makarna'nın halka arzına 3,5 milyon kişi katıldı

Oba Makarna halka arzı kapsamında 47 milyon 204 bin 809 nominal değerli paylar sermaye artırımı, 24 milyon 84 bin 86 nominal değerli paylar ortak satışı olmak üzere toplam 96 milyon 336 bin 345 nominal değerli payların satışı sonucunda toplam halka arz büyüklüğü 3,78 milyar lira olarak gerçekleşti.

39.24 lira fiyattan talep toplayan Oba Makarna halka arzına yaklaşık 3,4 milyon yatırımcıdan, tahsisat tutarının 4,9 katı talep geldi. Halka arz sonrası Oba Makarna'nın halka açıklık oranı yüzde 20,1 oldu.

ÜNLÜ Menkul Değerler liderliğinde 22-23 Şubat'ta 39.24 liradan halka arz edilen Oba Makarna hisselerinin yüzde 49'u yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 1'i şirket çalışanlarına, yüzde 45'i yurt içi kurumsal yatırımcılara ve yüzde 5'i yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edildi.

'Uluslararası şirketlerle rekabet konusunda önemli avantaj'

ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Mahmut L. Ünlü, konsorsiyum liderliğini üstlendikleri, yatırımcılardan üst seviyede ilgi gören Oba Makarna halka arzıyla başarılarına bir yenisini daha eklediklerini belirterek, "ÜNLÜ & Co olarak istikrarlı yapımız ve sektördeki güvenilirliğimizle aracılık faaliyetlerini yürüttüğümüz her halka arzı başarıyla taçlandırmaya devam ediyoruz. Gelecekte de liderlik vizyonumuzla sermaye piyasalarında önemli roller üstlenmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ünlü, "Borsadaki şirketlerin sayısının çoğalmasını hem işlem hacminin artması hem de yabancı yatırımcıların ilgisini çekmesi açısından önemli gördüklerini aktararak şunları kaydetti:

"Şirketlerimizin halka arz konusundaki stratejik girişimleri, onlara kurumsallaşma süreçlerinde ivme kazandırıyor, şirketlerin müşterileri, tedarikçileri ve finans kuruluşları nezdinde kredibilitelerinin artmasına yardımcı oluyor. Halka arzla şirketler sermayelerini daha da kuvvetlendirerek gerek ulusal gerekse uluslararası şirketlerle rekabet konusunda önemli bir avantaj sağlıyor. Bu süreçte şirketlerimizin yanında olduğumuz için gurur duyuyoruz. Oba Makarna halka arzında birlikte çalıştığımız tüm aracı kuruluşlara değerli katkıları için teşekkür ediyoruz."