VİOP'ta endeks kontratı güne yatay seyirle başladı

Nisan vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışına paralel 10.619,00 seviyesinden işlem gördü.

Dün, alıcılı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 1 üzerinde 10.619,00 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında da yükseliş eğilimini sürdürerek 10.627,75 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de yoğunlaşan bilanço sezonunun etkisiyle karışık bir seyir izlendiğini ifade ederek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildiğini söyledi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararının yanı sıra haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan endeks kontratında 10.700 ve 10.800 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.