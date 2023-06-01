Yabancıdan bir yılın en sert hisse satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet istatistiklerini yayımladı. Buna göre yabancı yatırımcı 26 Mayıs haftasında 378,7 milyon dolarlık hisse sattı.

Aynı dönemde tahvil tarafında ise 1,6 milyon dolarlık net alım gerçekleşti.

TCMB’nin haftalık yayımladığı istatistiklere göre yabancılar hisse tarafında satış trendini beşinci haftaya taşıdı.

TCMB haftalık menkul kıymet istatistikleri incelendiğinde yabancı yatırımcının 26 Mayıs haftasında 378,7 milyon dolarlık hisse sattığı gözlendi.

Bu rakam haftalık bazda son bir yılın en yüksek hisse satışı oldu. Yabancı yatırımcı en son 20 Mayıs 2022 haftasında 603 milyon dolarlık hisse satışıyla bu rakamın üstüne çıkmıştı.

Veriler 2023 başından bu yana incelendiğinde ise yabancıların net hisse satışının 1 milyar 548 milyon dolara ulaştığı gözlendi.