Borsadaki tüm şirketlere 1 Ekim’de İngilizce KAP zorunluluğu

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Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin Kamuyu Aydınlatma Platformu’ndaki özel durum açıklamalarında yeni dönem için geri sayım başladı. Sermaye Piyasası Kurulu’nun ağustosta aldığı karar, 1 Ekim’den itibaren İngilizce açıklama yükümlülüğünü bütün halka açık borsa şirketlerine genişletecek.

1 Ekim’de kapsam bütün borsa şirketlerine genişliyor

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 13 Ağustos 2026 tarihli ve 49/1489 sayılı kararıyla Özel Durumlar Rehberi’nin açıklamaların diline ilişkin uygulama alanı genişletildi.

Karar 1 Ekim 2026’dan itibaren yürürlüğe girecek.

Bu tarihten sonra payları borsada işlem gören tüm halka açık ortaklıkların yaptığı özel durum açıklamaları Türkçeyle eş zamanlı olarak İngilizce de yayımlanacak.

Yeni uygulama bütün KAP bildirimlerini kapsayan genel bir çeviri zorunluluğu değil. Düzenleme doğrudan şirketlerin Özel Durumlar Rehberi kapsamında yaptığı özel durum açıklamalarına yönelik.

Bugüne kadar İngilizce özel durum açıklaması zorunluluğu SPK’nın kurumsal yönetim düzenlemeleri kapsamında birinci grupta yer alan ortaklıklarla sınırlıydı.

30 Eylül’e kadar mevcut sistem devam edecek. 1 Ekim’den itibaren ise şirketin büyüklüğü veya kurumsal yönetim grubundan bağımsız olarak payları borsada işlem gören bütün halka açık ortaklıklar kapsama girecek.

SPK, kapsama yeni dahil olacak şirketlerin gerekli hazırlıklarını 1 Ekim’e kadar tamamlamasını istedi.

İngilizce metnin sorumluluğu şirkette olacak

Düzenlemenin dikkat çeken bölümlerinden biri İngilizce açıklamanın içeriğine ilişkin sorumluluk.

SPK kararına göre İngilizce metnin doğruluğundan açıklamayı yapan şirket sorumlu olacak.

Ayrıca İngilizce açıklamada, Türkçe açıklamanın esas kabul edileceğini belirten bir çekinceye yer verilmesi gerekecek.

Bu nedenle şirketlerin Türkçe açıklamayı hazırladıktan sonra İngilizce çeviriyi daha sonra yayımlaması yeterli olmayacak. İki metnin eş zamanlı olarak kamuya duyurulması gerekiyor.

Özel durum açıklamalarının önemli sözleşmelerden yatırımlara, ortaklık değişikliklerinden finansman kararlarına, dava süreçlerinden şirket faaliyetlerini etkileyebilecek gelişmelere kadar yatırımcı açısından fiyat hassasiyeti taşıyabilecek birçok konuyu kapsaması, çeviri sürecini de kritik hale getiriyor.

Türkçe ve İngilizce açıklamalar arasında anlam farklılığı oluşması durumunda Türkçe metin esas alınacak olsa da İngilizce açıklamanın doğru hazırlanması konusundaki sorumluluk şirket üzerinde kalacak.

Şirketlerde KAP süreci değişecek

Yeni yükümlülük özellikle bugüne kadar İngilizce KAP açıklaması yapmak zorunda olmayan şirketlerde açıklama hazırlama sürecini değiştirecek.

Bir özel durum ortaya çıktığında şirketlerin Türkçe metinle birlikte İngilizce metni de aynı anda hazırlaması, kontrol etmesi ve yayıma hazır hale getirmesi gerekecek.

Bu durum yatırımcı ilişkileri, hukuk, mali işler ve kurumsal iletişim birimlerinin açıklama süreçlerinde daha yakın çalışmasını gerektirebilir.

Özellikle piyasayı etkileyebilecek gelişmelerde hız önemli olduğu için çeviri ve kontrol işlemlerinin Türkçe açıklamanın yayımlanmasını geciktirmeden tamamlanması gerekecek.

Yeni sistemin yatırımcı tarafında da önemli bir sonucu olacak.

Yabancı yatırımcılar, daha önce İngilizce açıklama yapmakla yükümlü olmayan şirketlerdeki önemli gelişmeleri artık Türkçe açıklamayla aynı anda İngilizce olarak takip edebilecek.

Böylece Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlere ilişkin kamuyu aydınlatma bilgilerinin yabancı yatırımcı açısından erişilebilirliği genişleyecek.

Şirketler açısından kritik tarih ise artık 1 Ekim. SPK’nın ağustosta açıkladığı karar birkaç gün içinde fiilen uygulanmaya başlayacak ve İngilizce özel durum açıklaması yükümlülüğü borsadaki bütün halka açık şirketleri kapsayacak.