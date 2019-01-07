Brexit ile 1 trilyon dolarlık varlık çıkacak

07 Ocak 2019

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılacağı tarih olan 29 Mart yaklaşırken, 800 milyar sterline yakın (1 trilyon dolar) değerde varlığın İngiltere'den çıkarak AB'deki finans merkezlerine geçeceği tahmin ediliyor.

Danışmanlık şirketi EY'nin (Ernst&Young) finansal hizmetler başkanı Omar Ali, "Bir anlaşma sağlayamadan 29 Mart'a ne kadar yaklaşırsak, o kadar çok varlık çıkacak ve çalışanlar ya yer değiştirecek ya da yerel olarak istihdam edilecek" dedi.

İngiltere, Brexit'in gerçekleşeceği tarihte AB ile bağlarının bir düzenleme yapılmadan kesilmesini önleyecek anlaşmayı henüz onaylamadı. Parlamento bu anlaşmayı gelecek hafta oylayacak ancak geçip geçmeyeceği bilinmiyor.

EY'nin son tahminine göre İngiltere'nin 8 trilyon sterlinlik bankacılık sektörünün küçük bir bölümü olan 800 milyar sterlin değerinde varlık ülkeden çıkacak.

EY, 2016 yılı Haziran ayında yapılan referandumla AB'den çıkma kararı vermiş olan İngiltere'de 222 finans şirketinin Brexit hazırlıklarını izliyor. EY, Kasım 2018 itibariyle yaptığı son değerlendirmede 80 şirketin varlıklarını ve personelini bir AB merkezine taşımayı düşündüğünü ya da buna karar vermiş olduğunu belirtti.

Almanya'da Frankfurt finans merkezinin promosyonunu yapan Frankfurt Main Finance şirketi, büyük bölümü bu çeyrekte olmak üzere, 750-800 milyar euroluk varlığın Frankfurt'a taşınmasını beklediğini açıkladı.

EY, Brexit durumunda finansal hizmet şirketlerinin diğer Avrupa ülkelerinde 2 bin kadar yeni pozisyon belirlediklerini ve en gözde merkezlerin Dublin, Lüksemburg, Frankfurt ve Paris olduğunu söyledi.

Birleşik Krallık'taki finans pozisyonlarından yüz binlercesinin AB'ye kaçacağı beklentileri ise gerçekleşmedi. İngiltere Merkez Bankası 29 Mart tarihine kadar 4 bin pozisyonun İngiltere'den çıkmış olacağını tahmin ediyor.

Ali, "Bazı pozisyonlar elbette İngiltere'den çıkacak ancak şirketler sadece en gerekli olan memurlarını gönderiyorlar ve taşınma giderlerini göz önüne alarak, diğer çalışanlarını yerel olarak istihdam etmeyi tercih ediyorlar" dedi.

EY, anlaşmasız Brexit gerçekleşirse, şu ana kadar görülen yer değiştirmelerin, "sadece buzdağının tepesi" olacağını da belirtti.

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Kaynak: Reuters