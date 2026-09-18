Bulls Portföy fonlarının içeriğini açıkladı

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Bulls Portföy Yönetimi, TEFAS’ta işlem gören fonlarının güncel portföy dağılımlarını kamuoyuyla paylaştı.

Portföylerde Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda BIST 30 ve BIST 100 şirketinin hisselerinin yanı sıra bono, devlet tahvili, altın, fon, repo, kira sertifikası, para piyasası ve VİOP gibi farklı yatırım araçları da var.

Fonların portföylerinde Akbank, Aselsan, BİM, Garanti BBVA, Koç Holding, Türk Hava Yolları, Tüpraş ve Ereğli Demir Çelik gibi Borsa İstanbul’un önde gelen şirketlerinin hisseleri de bulunuyor.

BPZ: Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, İnfo Bono, Bulls Bono, ERCB Bono, PNSUT Bono, Midas Bono, YEOTK Bono, BRKVY Bono, SMRTG Bono, Otosor Bono, Sümer Faktöring Bono, Kayatur Bono, Opet Bono, Menkul Kıymet Tercihli Ters Repo, Nurol Kira Sertifikası

BHA: AKBNK, ALGYO, ASELS, ASTOR, BIMAS, EREGL, GARAN, KCHOL, KRDMD, MGROS, MPARK, TAVHL, TCELL, THYAO, TRALT, TRMET, TTKOM, TUPRS, YEOTK, YKBNK, Takasbank Para Piyasası

BMU: AKBNK, AKSEN, ASELS, AYGAZ, CCOLA, EGEGY, ISFIN, KCHOL, SMRTG, SOKM, TUPRS, TABGD, KRDMD VİOP

BOS: AKSEN, GUBRF, KCHOL, TRALT, TUPRS, YKBNK, Takasbank Para Piyasası, ENKAI VİOP, KRDMD VİOP

IIE: AKBNK, AKSEN, ASELS, AYGAZ, BIMAS, DUNYH, EKGYO, ENKAI, EREGL, GARAN, HEKTS, ISCTR, ISFIN, KAREL, KCHOL, KORDS, MGROS, MPARK, SAHOL, SMRTG, SOKM, TABGD, TAVHL, THYAO, TRALT, TURSG, VAKBN, YKBNK, Devlet Tahvili, Takasbank Para Piyasası, ENKAI VİOP, KRDMD VİOP, IMR Fon, ITH Fon, PRE Fon

BCO: ALBRK, ASELS, BIMAS, CANTE, CIMSA, EKGYO, ENJSA, EREGL, GLRMK, GURSL, GUBRF, KRDMD, LMKDC, LOGO, MAVI, MPARK, PETKM, SARKY, TUPRS, YEOTK, Hazine Bonosu, GDFR, GMSTR, ISGLK Fon, Z30KE Fon, ZGOLD Fon, PPK Fon, ZPO Fon

BBS: İnfo Bono, ERCB Bono, SMRTG Bono, Otosor Bono, Bulls Bono, Sümer Faktöring Bono, Lider Bono, Kayatur Bono, Opet Bono, *Alves Bono, Takasbank Para Piyasası, Nurol Kira Sertifikası (*Alves bonosuna karşılık ayrılmıştır)

BAG: ASELS, ASTOR, BIMAS, KAREL, TCELL, THYAO, TTKOM, YEOTK, Midas Bono, SMRTG Bono, Otosor Bono, Ters Repo, Takasbank Para Piyasası, Nurol Kira Sertifikası, BLT Fonu, VİOP

BLT: YEOTK, YKBNK, VİOP, ALTIN

BFS: 3BRS, 3GOL, AIGE, AIGI, AIGP, ALUM, BCI, CMOD, COPA, GCC, GSIE, IAU, ICOM, ICOP, IPDM, LALU, LCOP, LPLA, NICK, PBW, PDBC, ROLL, SBRT, SSLV, ZINC, EUR Nakit, USD Nakit

BUB: ADP Fon, BCO Fon, BHA Fon, BLT Fon, BFS Fon, BPZ Fon, BTE Fon, FMG Fon, FSK Fon, HBU Fon, PPI Fon, YAY Fon

BUV: AKBNK, ALTNY, BULGS, CCOLA, KRDMD VİOP

BVK: BIMAS