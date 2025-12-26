26 Aralık 2025 altın fiyatları: Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın kaç TL? Altın fiyatları rekor kırdı! Gümüş fiyatları yeni zirvesinde

ABD'de faiz indirimi beklentilerinin kuvvetlenmesi ve jeopolitik risklerin artması değerli metallere destek vermeye devam etti.

Gümüşün ons fiyatı yüzde 4'ten fazla artarak tarihi zirveye yükselirken, altın da yeni tarihi zirvesine yükseldi. Bu sabah spot platin fiyatı da yüzde 8 artarak 2 bin 413 dolar ile rekor kırdı.

Altın bu yıl yüzde 71'den fazla artışla 1979'dan bu yana en güçlü yıllık kazanımı kaydetmeye hazırlanırken, gümüş yıl başından bu yana yüzde 158 yükseldi.

Altın ve gümüş fiyatlarında son durum

Ons altın fiyatları haftanın son işlem gününde 4 bin 351 dolara kadar yükselerek yeni zirvesine ulaştı.

Saat 08.50 itibarı ile ise yüzde 0,70 yükselişle 4 bin 510 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakakilarda dolar/TL ve ons altın fiyatlarının etkili olduğu gram altın fiyatları ise bugün ulaştığı 6 bin 243 liralık rekorun biraz altında 6 bin 222 seviyesinde işlem görüyor.

Gümüş fiyatları ise endüstriyel ve yatırım amaçlı güçlü talebin etkisiyle bugün yüzde 4'ün üzerinde artarak rekor seviyesini 75 doların üzerine taşıdı. Erken saatlerde 75,15 dolara kadar yükselen ons gümüş fiyatları şu dakikalarda 74,99 dolardan işlem görüyor.

Gram gümüş fiyatları ise ons tarafında yaşanan yükselişile 100 liranın üzerine çıktı. 103,50 lira ile rekor seviyesine ulaşan gram gümüş fiyatları şu dakikalarda rekor seviyelerdeki hareketini sürdürüyor.