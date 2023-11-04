Depremzede KOBİ’lere faizsiz krediye 3 günde 8 bin başvuru

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki KOBİ’lerin iyileşmesi ve iş sürekliliğinin sağlanması amacıyla uygulanan “Deprem Sonrası Mikro, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Canlanması Destek Programı” kapsamında KOSGEB tarafından Hatay’da bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu, Antakya OSB'de düzenlenen toplantıda, depremden etkilenen bölgelerdeki KOBİ’lere yönelik program ile işletmelere can suyu olmak istediklerini söyledi.

Programla işletmelere en ez 200 bin ve en fazla 750 bin lira destek sağlanacağını kaydeden İbrahimcioğlu, “Deprem bölgelerinde şu anda başvurularımıza baktığımızda, başvurunun yoğunluğunun da çoğunluğunun da buradan olduğunu bilmenizi isterim. 3 gün içerisinde 8 bin başvuru almışız. Bu başvuruların yüzde 22’si Hatay’dan” dedi. İbrahimcioğlu, 450 milyon dolarlık destek programı kaynağını bölgedeki 100 bin işletmeye dağıtacaklarını ifade etti.

Bölgedeki ticaret ve sanayi odalarının başkanları da destek kararından memnun. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, en büyük beklentinin finansmana erişimde kolaylık sağlanması olduğunu kaydetti.

Sadıkoğlu, “Açıklanan faizsiz kredi paketinin toparlanma sürecindeki üyelerimiz için ciddi bir kaynak ve destek olacağını düşünüyoruz” dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu da “Depremde hasar almamış ama ticari kaybı olan işletmelerimizin de desteklerden faydalanması gerekliliğini dile getirmiştik. Girişimlerimiz olumlu sonuçlandı. Bu karar, afetin yaralarını sararken ülkemizi deprem başta olmak üzere tüm risklere karşı daha dirençli hale getirme yönünde umut vericidir” diye konuştu.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ise, “KOSGEB kredilerinin artırılması ve Antakya’nın 6. derece teşvik kapsamına alınması güzel adımlar ve ümit verici. Antakya merkezi özel afet bölgesi ilan edilirse yaralarımızı çok daha hızlı sarabiliriz” dedi.

Faizsiz ve 2 yılı geri ödemesiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında hafta başında yapılan kabine toplantısında, depremzede KOBİ’lere işletme başına 200 bin lira ile 750 bin lira arasında değişen tutarlarda faizsiz kredi sağlanması kararlaştırıldı.

Dünya Bankası finansmanının da kullanılacağı program kapsamında destek; az, orta ve ağır hasarlı işletmeler için farklı kademelerde kullandırılacak. İşletmenin bulunduğu il, hasar durumu ve işletme ölçeğine göre artacak. Sıfır faizli desteğin ilk 2 yılı geri ödemesiz olacak, üçüncü yılda 3 eşit taksitte geri ödeme tamamlanacak.