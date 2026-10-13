Dev fonlar ABD tahvillerine döndü: Ekimde 14 milyar dolarlık giriş

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Küresel tahvil piyasalarında aylardır süren satışların ardından büyük yatırım fonları yeniden alıma yöneldi. Ekim ayının başından bu yana ABD devlet tahvili fonlarına yaklaşık 14 milyar dolarlık net giriş gerçekleşirken, üçüncü çeyrekteki toplam giriş 59,3 milyar dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı. Yatırımcıların yön değiştirmesinde, ABD tahvil faizlerinin son 24 yılın en yüksek seviyelerine çıkması etkili oldu.

EPFR fon akımı verilerinden yapılan hesaplamalar, yatırımcıların yüksek faiz ortamını giderek daha cazip bir fırsat olarak değerlendirdiğine işaret ediyor. Ancak fonlara giren para, aynı tutarda tahvilin doğrudan ABD Hazinesi'nden satın alındığı anlamına gelmiyor.

24 yılın zirvesi alıcıları geri getirdi

ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvili faizi, yılbaşından bu yana 1,06 yüzde puanı yükselerek yüzde 5,24 seviyesine ulaştı. Bu, yaklaşık 24 yılın en yüksek faiz düzeylerinden biri.

Tahvil fiyatlarıyla faizleri ters yönde hareket ettiği için son aylardaki sert satışlar, mevcut tahvillerin fiyatlarını aşağı çekerken yeni yatırım yapacaklara daha yüksek getiri imkânı oluşturdu.

Yüzde 5'in üzerine çıkan faizler, özellikle uzun süreli sabit getiri arayan kurumsal yatırımcıların ilgisini artırdı. Piyasa temelli enflasyon beklentilerinin yüzde 2,35 çevresinde bulunması da tahvillerin enflasyon sonrasındaki potansiyel getirisini öne çıkardı.

Bununla birlikte yüksek faiz, tahvil yatırımını risksiz hale getirmiyor. Faizlerde yeni bir yükseliş yaşanması durumunda mevcut tahvillerin piyasa değeri yeniden düşebilir.

Amundi alımlarını artırıyor, PIMCO temkinli

Yaklaşık 2,6 trilyon euro varlık yöneten Amundi, dolar cinsinden yatırım portföylerinde ABD Hazine tahvillerinin ağırlığını kademeli olarak artırmaya başladı.

Amundi Yatırım Direktörü Vincent Mortier, ulaşılan faiz düzeyinin yatırımcıların ilgisini çektiğini belirterek şirketin ABD tahvillerindeki pozisyonunu aşamalı biçimde genişlettiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük tahvil yöneticilerinden PIMCO da yüksek getirili devlet tahvillerinin sunduğu fırsatlara dikkat çekiyor. Ancak şirketin yaklaşımı bütün vadelerde aynı ölçüde alım yapmak üzerine kurulu değil.

PIMCO yöneticileri özellikle orta vadeli tahvillerdeki getiri fırsatlarına işaret ederken, uzun vadelerde enflasyon, kamu borcu ve yeni faiz artışları nedeniyle temkinli davranılması gerektiğini vurguluyor.

Şirketin yatırım direktörü Dan Ivascyn, kısa süre önce ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 6'ya kadar yükselebileceği uyarısında bulunmuştu. Bu değerlendirme, tahvil piyasasına geri dönen yatırımcıların hâlâ önemli fiyat riskleriyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Yükselen ABD faizleri Türkiye'yi nasıl etkiliyor?

ABD devlet tahvillerine yönelik talebin artması, yalnızca Amerikan finans piyasaları açısından önem taşımıyor. Dünyanın en büyük tahvil piyasasındaki faiz düzeyi, diğer ülkelerin borçlanma maliyetleri ve uluslararası sermaye hareketleri için de referans oluşturuyor.

ABD tahvillerinin yüksek getiri sunması, gelişmekte olan ülke varlıklarının yatırımcı çekebilmek için sunduğu getiri avantajını azaltabiliyor. Türkiye de bu rekabetten etkilenebilen ülkeler arasında bulunuyor.

Özellikle eurobond piyasasında ABD tahvil faizleri önemli bir gösterge. Türkiye'nin dolar cinsinden borçlanma maliyeti, ABD Hazine tahvili faizi ile ülkeye özgü risk priminin birleşiminden etkileniyor.

Bu nedenle ABD faizlerinin yüksek kalması, Türkiye'nin risk primi değişmese bile dış borçlanma maliyetleri üzerinde baskı oluşturabiliyor.

Öte yandan tahvil fonlarına yönelik güçlü girişlerin küresel risk algısını nasıl değiştireceği henüz kesin değil. Yatırımcıların yüksek getiriden yararlanmak amacıyla mı, yoksa hisse senedi piyasalarındaki dalgalanmalardan korunmak için mi tahvil ağırlığını artırdığı, önümüzdeki fiyatlamalar açısından önemli olacak.