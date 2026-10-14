Dolar 17 ayın zirvesinden döndü: Yeni yükseliş için kritik eşik

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Dolar endeksi, ABD enflasyon verileri öncesinde yatay seyrediyor. Dün 102,6 seviyesine kadar yükselen endeks, günü yüzde 0,4 düşüşle 102,2'den tamamladı.

Doların son dönemdeki yükselişinde Fed'in sıkı para politikası beklentileri, Orta Doğu'daki jeopolitik riskler ve avrodaki zayıflama etkili oldu.

Enflasyonda kritik eşik yüzde 3,6

ABD'de yıllık enflasyonun yüzde 3,4'ten yüzde 3,6-3,7 aralığına yükselmesi, çekirdek enflasyonun ise yüzde 2,5 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Para piyasalarında Fed'in ekim toplantısında faizi sabit tutma olasılığı yüzde 80, aralık ayında faiz artırma olasılığı ise yüzde 92 olarak fiyatlanıyor. Beklentilerin üzerinde gelecek enflasyon verisinin faiz artışı öngörülerini güçlendirerek doları destekleyebileceği değerlendiriliyor.

New York Fed Başkanı John Williams ise bu yıl bir faiz artırımının daha gerekebileceğini ancak sonrasında ilave sıkılaştırmaya ihtiyaç görmediğini söyledi. Williams, 2027'de enflasyonun belirgin biçimde gerilemesini bekliyor.

Eurodaki zayıflık doları destekliyor

Rabobank Kıdemli FX Stratejisti Jane Foley, ABD ekonomisinin güçlü performansı ve Fed'in şahin tutumunun doları desteklediğini belirtti.

Foley'ye göre Fransa'nın bütçe sorunları, Avrupa'nın enerji ithalatına bağımlılığı ve Almanya ile Fransa'daki siyasi belirsizlikler euro üzerinde baskı oluşturuyor. Bu gelişmelerin güvenli liman talebini dolara yönelttiğini belirten Foley, dolar endeksinin önümüzdeki aylarda güçlü kalmasını beklediklerini ifade etti.

Doların yükselişi sürecek mi?

Societe Generale FX Strateji Başkanı Kit Juckes, doların güçlenmesinde jeopolitik risklerin yanı sıra ABD'nin enerji üreticisi konumu, yapay zeka yatırımlarının büyümeye katkısı ve küresel tahvil getirilerindeki artışın etkili olduğunu söyledi.

Juckes, doların kısa vadede yükselişini sürdürmesinin enflasyonun beklentileri aşmasına veya tahvil piyasalarındaki baskının artmasına bağlı olabileceğini vurguladı. Bu nedenle ABD enflasyon verileri, doların son dönemdeki yükselişini sürdürüp sürdüremeyeceği açısından belirleyici olacak.