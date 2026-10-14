Bank of America'ya 1,21 milyar dolar ceza: 5 milyarlık şüpheli işlem

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ABD’nin ikinci büyük bankası Bank of America (BAC), mali suçları önleme sistemindeki ciddi aksaklıklar nedeniyle ağır yaptırımla karşılaştı. Düzenleyiciler, bankanın şüpheli para hareketlerini zamanında inceleyip bildiremediğini açıkladı.

5 milyar doları aşan şüpheli işlemler geç bildirildi

ABD Hazine Bakanlığının açıkladığı yaptırım kararına göre Bank of America, 5 milyar doları aşan şüpheli finansal işlemleri yetkili makamlara zamanında bildirmedi. Bu işlemlerin 1 milyar doları aşan bölümü, ulusal güvenlik ve öncelikli yasa dışı finansman riskleriyle bağlantılı şüpheler taşıyordu.

İncelemede Çin bağlantılı kara para aklama ağlarına işaret eden para hareketleri, dolandırıcılık şüpheleri ve ABD'nin Meksika sınırındaki yasa dışı finansman faaliyetleriyle ilişkili olabilecek işlemler öne çıktı.

Yetkililer, bankanın kendi izleme sistemlerinden ziyade kolluk kuvvetlerinden ve diğer finans kuruluşlarından gelen uyarılara bağımlı hale geldiğini belirledi.

Bakanlığın değerlendirmesinde, bankanın gelirlerini önceliklendirirken mali suçlarla mücadele için gerekli kaynakları yeterince kullanmadığı belirtildi.

Şüpheli işlem olarak tanımlanan tutarların tamamının yasa dışı faaliyetlerden elde edilmiş para olduğunun kanıtlanmadığını belirtmek gerekiyor. Yaptırımın temelinde, bankanın bu hareketleri gerektiği şekilde incelememesi ve zamanında bildirmemesi bulunuyor.

2024'te uyarılmıştı, sorunlar giderilmedi

Bank of America'ya yönelik son yaptırım, uzun süredir devam eden bir denetim sürecinin ardından geldi.

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), Aralık 2024'te bankanın kara para aklamayla mücadele sistemindeki eksikliklerin giderilmesini isteyen bir karar almıştı.

Ancak yeni inceleme, önemli sorunların devam ettiğini ortaya koydu.

OCC'ye göre banka, trilyonlarca dolarlık işlemi yeterince izleyemedi. Bazı şüpheli işlemler zamanında soruşturulmadı, bildirimler gecikti ve iç denetim mekanizmaları uzun süredir devam eden aksaklıkları tespit edemedi.

Kurum, bankanın mali suçlarla mücadeleden sorumlu bazı çalışanlarının yeterli uzmanlık ve eğitimden yoksun olduğunu da belirledi.

750 milyon dolarlık ceza kurum tarihine geçti

Yaptırım kararının dikkat çeken ayrıntılarından biri, üç farklı ABD kurumunun aynı bankaya yönelik işlem yapması oldu.

Mali Suçları Araştırma Ağı (FinCEN), Bank of America'ya 1,2 milyar dolar ceza verdi. Bu tutar, ABD Hazine Bakanlığı tarihindeki en yüksek üçüncü para cezası olarak kayda geçti.

OCC ise 750 milyon dolarlık ayrı bir ceza kararı aldı. Söz konusu tutar, kurumun tarihinde uyguladığı en yüksek para cezası oldu.

Ancak OCC'nin 750 milyon dolarlık cezası, FinCEN'in 1,2 milyar dolarlık cezasına mahsup edilecek. Dolayısıyla iki tutar toplanarak 1,95 milyar dolarlık bir ceza hesaplanmıyor.

Rusya ve İran yaptırımlarında 475 olası ihlal

Bank of America hakkındaki inceleme yalnızca şüpheli para transferlerinin geç bildirilmesiyle sınırlı kalmadı.

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), bankanın uluslararası yaptırım programlarına ilişkin 475 olası ihlalini tespit etti.

Bu işlemler arasında Rusya, Belarus, İran, Myanmar ve Somali'ye yönelik yaptırımların yanı sıra uyuşturucu kaçakçılığı ve küresel terörizmle bağlantılı yaptırım programları bulunuyor.

OFAC'ye göre banka, yaptırım listesindeki finans kuruluşlarıyla bağlantılı bazı ödemeleri işledi. Ayrıca yaptırım listelerinin zamanında güncellenmemesi ve müşteri eşleşmelerine ilişkin uyarıların gerektiği gibi değerlendirilmemesi de ihlaller arasında yer aldı.

Banka, bu dosya kapsamında 11 milyon 662 bin 930 dolarlık uzlaşmayı kabul etti. Böylece toplam yaptırım tutarı 1,21 milyar doları aştı.

Cezanın bilançoya etkisi de ortaya çıktı

Bank of America, düzenleyici kurumların kararlarının ardından yaptığı açıklamada, mali suçlarla mücadele yükümlülüklerini yerine getirmenin kendi sorumluluğunda olduğunu kabul etti.

Banka, finansal suçların önlenmesi için teknolojiye milyarlarca dolar yatırım yaptığını ve binlerce çalışan görevlendirdiğini belirtti.

Yaptırımların finansal sonuçları da üçüncü çeyrek bilançosuna yansıyacak. Bankanın açıklamasına göre 1,2 milyar dolarlık, vergi matrahından düşülemeyecek bir gider kaydedilecek.

Bu giderin üçüncü çeyrek net kârını hisse başına yaklaşık 17 sent azaltması bekleniyor.

Şüpheli işlemler yeniden incelenecek

ABD makamlarının kararı yalnızca para cezasıyla sınırlı değil. Bank of America'nın mali suçlarla mücadele süreçlerini yeniden gözden geçirmesi de gerekiyor.

FinCEN tarafından yayımlanan karar kapsamında banka, daha önce tespit edilemeyen veya zamanında bildirilmeyen şüpheli işlemleri belirlemek için bağımsız bir üçüncü tarafla çalışacak.

Ayrıca şüpheli işlem izleme sistemleri, müşteri inceleme süreçleri, yabancı finans kuruluşlarıyla ilişkiler ve veri yönetimi bağımsız değerlendirmeye tabi tutulacak.

Özellikle Çin bağlantılı kara para aklama şüpheleri, ABD'nin güney sınırındaki yasa dışı finansman riskleri ile İran ve Rusya yaptırımları incelemenin öncelikli alanları arasında yer alacak.

Yeni karar, büyük bankaların yalnızca gerçekleştirdikleri işlemlerden değil, olası yasa dışı faaliyetleri tespit edip bildirmek için kurdukları sistemlerin etkinliğinden de sorumlu tutulduğunu gösteriyor.