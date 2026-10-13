Çin'in hamlesi sonrası Güney Kore borsasında sert düşüş

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Güney Kore borsasında 13 Ekim Salı günü başlayan satış dalgası, yarı iletken sektöründeki rekabet kaygılarıyla hızla büyüdü. Çinli bir üreticinin yeni bellek teknolojisi açıklaması, Samsung Electronics ve SK Hynix hisselerini baskı altına alırken piyasanın genelinde sert düşüşe yol açtı.

KOSPI Endeksi güne yüzde 3,10 kayıpla başladı. Satışların hızlanmasıyla endeks 6 bin puanın altına inerken Güney Kore Borsası, programlı satış emirlerini geçici olarak durdurmak zorunda kaldı.

KOSPI'de beş dakikalık satış freni

Güney Kore Borsası, yerel saatle 09.47.58'de programlı satış emirlerinin işleme alınmasını beş dakikalığına askıya aldı. Karar, Türkiye saatiyle 03.48'de uygulamaya girdi.

Müdahalenin nedeni, KOSPI 200 vadeli işlem endeksindeki düşüşün yüzde 5'i aşmasıydı. Vadeli endeks, işlemlere ara verilmesi kararının alındığı sırada yüzde 5,08 değer kaybetmişti.

Bu mekanizma, sert fiyat hareketlerinde otomatik satışların piyasadaki baskıyı daha da büyütmesini önlemeyi amaçlıyor. Karar, borsadaki bütün işlemlerin durdurulduğu anlamına gelmiyor; yalnızca programlı satış emirlerinin geçerliliği geçici olarak askıya alınıyor.

Ancak müdahale satış dalgasını durdurmaya yetmedi. KOSPI sabah işlemlerinde 5.959 puana kadar gerileyerek yüzde 6,6'yı aşan kayıp yaşadı.

Samsung ve SK Hynix hisseleri sert düştü

Satışların merkezinde Güney Kore'nin iki büyük yarı iletken üreticisi Samsung Electronics ve SK Hynix bulunuyor. Sabah işlemlerinde Samsung Electronics hisseleri yüzde 6,59, SK Hynix hisseleri ise yüzde 8,29 geriledi. Yarı iletken sektöründeki kayıplar diğer büyük şirketlere de yayıldı.

Samsung ve SK Hynix, küresel bellek çipi pazarının en önemli üreticileri arasında yer alıyor. Özellikle yapay zekâ veri merkezlerinin yüksek performanslı bellek ihtiyacı, son dönemde iki şirketin büyüme beklentilerini destekleyen başlıca unsurlardan biri olmuştu. Ancak Çin'den gelen yeni teknoloji açıklaması, bu pazardaki rekabetin beklenenden daha hızlı artabileceği endişelerini güçlendirdi.

Yabancı yatırımcıların yoğun satışları da düşüşü derinleştirdi. Günün ilk bölümünde yabancıların KOSPI piyasasındaki net satışları 1,8 trilyon wonu aştı.

Çinli CXMT hangi teknolojiyi geliştirdi?

Piyasalardaki tedirginliğin merkezinde Çin'in büyük bellek çipi üreticilerinden ChangXin Memory Technologies (CXMT) bulunuyor. Şirket, 10 Ekim'de Şanghay'da düzenlenen sektör etkinliğinde, yeni nesil DRAM bellek mimarisi üzerinde önemli ilerleme kaydettiğini duyurdu. Açıklamanın ayrıntıları 12 Ekim'de uluslararası basına yansıdı.

CXMT'nin geliştirdiği 4F² teknolojisi, bellek hücrelerinin çip üzerinde kapladığı alanı küçültmeyi hedefliyor. Günümüzde yaygın olarak kullanılan 6F² mimarisiyle karşılaştırıldığında yeni tasarım, aynı üretim ölçeğinde hücre alanını teorik olarak yaklaşık üçte bir oranında azaltabiliyor. Böylece aynı yüzey üzerinde daha fazla veri depolama kapasitesine ulaşılması mümkün olabiliyor.

Çinli şirket, bu teknolojiyi kullanan yeni nesil DDR5 sunucu belleğini 2026 sonuna kadar tanıtmayı planlıyor. Bu hedef, özellikle veri merkezlerine ve yapay zekâ altyapısına yönelik bellek ürünlerinde güçlü konuma sahip Güney Koreli şirketler için yeni bir rekabet başlığı oluşturuyor.

Çin'in yeni çipi henüz seri üretimde değil

CXMT'nin açıklaması piyasalarda güçlü bir etki yaratsa da şirketin yeni teknolojiyi ticari ölçekte başarıyla üretmeye başladığı henüz doğrulanmış değil.

Yeni bellek mimarisinin üretim verimliliği, gerçek performansı, hata oranları ve büyük veri merkezi müşterilerinin gerektirdiği güvenilirlik standartlarını karşılayıp karşılamadığı konusunda belirsizlikler bulunuyor.

Samsung Electronics ve SK Hynix de benzer yüksek yoğunluklu bellek teknolojileri üzerinde çalışıyor. Bu nedenle Çinli üreticinin duyurduğu takvim, mevcut pazar liderlerinin teknolojik üstünlüğünü şimdiden kaybettiği anlamına gelmiyor.

Bununla birlikte yatırımcıların asıl kaygısı yalnızca işlemci performansı değil. Çinli üreticilerin küresel bellek arzındaki paylarını artırması, gelecekte fiyat rekabetinin sertleşmesi ve sektörün kâr marjlarının baskı altında kalması riskini de gündeme getiriyor.

Satış dalgası Asya borsalarına yayıldı

Yarı iletken hisselerindeki gerileme Güney Kore ile sınırlı kalmadı. Japonya'da Nikkei 225 Endeksi yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken Tayvan'ın büyük yarı iletken üreticisi TSMC hisseleri de satış baskısıyla karşılaştı.

ABD'de 12 Ekim'deki işlemlerde Philadelphia Yarı İletken Endeksi yüzde 2,67 gerilemiş, bellek çipi üreticisi Micron Technology hisseleri yaklaşık yüzde 3,9 düşmüştü. Satışların arkasında Çin'den gelen rekabet baskısının yanı sıra yapay zekâ yatırımlarının finansmanı ve bu yatırımların ne kadar sürede kâra dönüşeceğine ilişkin soru işaretleri de bulunuyor.

Piyasalarda bundan sonraki belirleyici gelişmeler, CXMT'nin yeni bellek teknolojisine ilişkin somut ürün sonuçları ve büyük yarı iletken üreticilerinin açıklayacağı bilançolar olacak.