Borsa günü yükselişle tamamladı

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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 100 puan artarken toplam işlem hacmi 92,9 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,37 ile ticaret, en fazla kaybettiren ise yüzde 5,35 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Çin'de eylül ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve dış ticaret dengesi, Almanya'da eylül ayı toptan eşya fiyat endeksi ve ABD'de MBA haftalık mortgage başvuruları, eylül ayı reel ortalama haftalık kazançlar, TÜFE, eylül ayı ortalama saatlik kazançlar ve ABD Merkez Bankasının (Fed) Bej Kitap raporunun takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç, 12.200 ve 12.100 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Türkiye'nin cari işlemler hesabında ağustosta 4 milyar 53 milyon dolar fazla verilirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında da 8 milyar 205 milyon dolarlık fazla oluştu.