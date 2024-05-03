BNP Paribas'a göre 2024 sonunda dolar 36 TL

Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 50 seviyesine çıkarması TL mevduatlara ilgiyi artırırken, dolar kuru bir süredir 32,5 sınırında hareket ediyor. Bazı banka ve aracı kurumlar da doların bu yıl enflasyon ya da faizden daha yüksek getiri sağlamayacağına dair raporlar yayınlıyor.

Foreks Haber'in aktardığına göre BNP Paribas, TÜİK'in bugün açıkladığı enflasyon verisinin ardından yayımladığı notta, Türkiye'nin enflasyon eğilimindeki iyileşmenin altını çizdiğini kaydetti.

Notta şöyle dendi: "Bu nedenle, yılsonu enflasyon tahminimizi yüzde 40 olarak koruyor ve TCMB'den daha fazla artış beklemiyoruz. Türkiye'nin cari işlemler hesabı mevsimselliği mayıs ayında iyileşmeye başlamıştır ve ticaret dengesi verileri dış hesaplarda yeniden dengelenme işaretleri göstermektedir."

2024 için dolar tahmini

Türk lirasının forwardlarının daha iyi performans göstermeye devam ettiğini düşündüklerini belirten BNP Paribas, "USDTRY için yılsonu tahminimiz 36 seviyesinde" ifadelerini kullandı.

İki yıl vadeli Türk devlet tahvili getiri eğrisi için değerlemelerin cazip seviyelerde olduğunu düşündüklerini belirten BNP Paribas, "Özellikle sıfır kuponlu tahvillerle başlayan ön uç, enflasyon beklentilerine kıyasla çok yüksek reel oranlar sunuyor" dedi.

'TL birkaç az cazip fırsat sunuyor'

BNP Paribas şu değerlendirmeyi yaptı: "Türkiye'nin cari işlemler hesabı için mevsimsellik Mayıs ayından sonra hızla iyileşiyor ve enflasyonun yılın ikinci yarısında keskin bir şekilde düştüğünü görüyoruz. TL'nin önümüzdeki birkaç ay boyunca cazip bir taşıma fırsatı sunduğunu düşünüyoruz. Ancak uzun TL'deki pozisyonlanma zaman içinde büyüdü ve ilerleme puanlarını önemli ölçüde düşürdü.