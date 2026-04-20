Emtiada dalgalı seyir: Bakır geriledi, belirsizlik sürüyor

Küresel emtia piyasalarında bakır fiyatları, yatırımcıların Orta Doğu'daki ateşkes süreci ve olası barış görüşmelerine ilişkin gelişmeleri değerlendirmesiyle dalgalı bir seyir izledi.

Londra Metal Borsası (LME) verilerine göre, üç ay vadeli bakır fiyatı TSİ 10.10 itibarıyla yüzde 0,67 düşüşle ton başına 13.257 dolara geriledi. Buna karşın Şanghay Vadeli İşlemler Borsası (SHFE) tarafında en aktif bakır kontratı, gün içindeki yükselişin ardından yüzde 0,41 artışla 102.460 yuan seviyesinden kapanış yaptı.

Jeopolitik gelişmeler etkili

ABD ile İran arasındaki gerilim ve ateşkes sürecine yönelik belirsizlikler, yatırımcı duyarlılığı üzerinde etkili olurken, bakır fiyatlarında yön arayışının öne çıktığı görüldü. Piyasada fiziksel arzın sıkılaştığına işaret eden veriler de dikkat çekti.

SHFE bakır stokları haftalık bazda yüzde 9,8 azalarak 240.456 tona gerilerken, Yangshan bakır primi 14 Nisan'daki ton başına 74 dolardan 68 dolara düştü.

Diğer metallerde karışık görünüm

Baz metallerde ise farklı yönlerde hareketler izlendi. LME'de alüminyum yüzde 1 düşüşle 3.529 dolara gerilerken, SHFE alüminyum yüzde 1,49 kayıpla 25.125 yuan seviyesine indi.

LME tarafında çinko yüzde 0,70, kurşun yüzde 0,23 ve kalay yüzde 1,21 düşüş kaydederken, nikel yüzde 0,35 yükseldi. SHFE'de ise çinko yüzde 0,69, kurşun yüzde 0,06 ve kalay yüzde 0,22 artış gösterirken, nikel yüzde 0,90 geriledi.