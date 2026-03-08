Ethereum'un kurucularından dev satış dalgası!

Kripto para piyasasının ikinci büyük varlığı olan Ethereum (ETH), fiyat bazında 2.000 dolar seviyesindeki psikolojik eşiğin altında tutunmaya çalışırken, projenin kurucu isimlerinden gelen satış haberleri dikkat çekiyor.

Blockchain analiz platformu Onchain Lens'in paylaştığı verilere göre, Ethereum'un kurucu ortaklarından Jeffrey Wilcke, elindeki devasa ETH varlığının önemli bir kısmını borsaya taşıdı.

Wilcke, son 24 saat içerisinde yaklaşık 158,31 milyon dolar değerindeki 79.859 ETH'yi Kraken borsasına aktardı. 2019 yılında Ethereum'daki aktif geliştiricilik görevinden ayrılan ve rotasını kendi oyun şirketine kıran Wilcke'nin, kendisine tahsis edilen varlıkları düzenli aralıklarla nakde çevirdiği biliniyor.

Bu son işlemin ardından Wilcke'nin cüzdanında yaklaşık 31,66 milyon dolar değerinde 16.037 ETH kaldığı belirtiliyor. Analistler, Wilcke'nin son yıllarda borsalara aktardığı toplam tutarın 500 milyon doları aştığını vurgularken, bu durumun piyasa için bir "sürpriz" niteliği taşımadığını ifade ediyor.

Vitalik Buterin de "tasarruf dönemi" için satışta

Varlıklarını azaltan tek kurucu ortak Wilcke değil. Ethereum'un vitrin ismi Vitalik Buterin de 2026'nın ilk çeyreğinde benzer bir strateji izliyor. Buterin, Ocak 2026'da Ethereum Vakfı'nın (EF) operasyonel giderlerini karşılamak ve "tasarruf dönemi” finansmanını sağlamak amacıyla bir plan duyurmuştu.

Buterin, bu plan kapsamında 16.384 ETH'yi elden çıkaracağını kamuoyuyla paylaşmıştı. Veriler, Buterin'in Şubat sonu ve Mart başı itibarıyla yaklaşık 40 milyon dolar değerinde, 19.300'den fazla ETH satışı gerçekleştirdiğini gösteriyor.