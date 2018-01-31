Finansal bilgi sektöründe 20 milyar dolarlık satış

31 Ocak 2018

Amerikan girişim sermayesi şirketi Blackstone Group, Thomson Reuters şirketinin Finansal ve Risk (F&R) biriminin çoğunluk hisselerini satın alarak, Wall Street'teki finansal bilgi sektörünün ön saflarına yükseldi.

Dün açıklanan 20 milyar dolarlık anlaşma Blackstone'un finansal krizden bu yana en büyük girişimi oldu ve şirketin eş kurucusu Stephen Schwarzman'ı, New York eski valisi ve milyarder Michael Bloomberg ile rakip konumuna getirdi.

İki şirketin yaptığı ortak açıklamaya göre Blackstone, F&R hizmetinde yüzde 55 hisse sahibi olacak. Thomson Reuters yüzde 45 hisseyi elinde tutacak ve yaklaşık 17 milyar dolar alacak. Bunun 3 milyar doları nakit, 14 milyar doları yeni oluşacak şirketin çıkaracağı tahvil ve tercihli hisse senedi biçiminde olacak.

Haber ajansının durumu

Adlarının açıklanmasını istemeyen iki kaynak, satış ile ilgili görüşmeler devam ederken en çok tartışılan konunun uluslararası haber ajansı olarak Reuters News biriminin nasıl etkileneceği olduğunu söylediler.

Reuters News, Hukuk ve Vergi ve Muhasebe birimleri gibi, Thomson Reuters şirketinde kalacak; yeni şirket, 30 yıl boyunca Reuters'a yıllık 325 milyon dolar ödeme karşılığında haber servisinden yararlanacak.

CEO henüz açıklanmadı

Yeni ortaklık yürürlüğe girdiğinde yönetim, beş Blackstone, dört Thomson Reuters üyesinin bulunduğu 10 kişilik bir kurul tarafından yürütülecek. Ortaklığın yeni başkanı ve CEO'su, kurulda oy hakkı olmayan onuncu üye olarak görev yapacak. İki şirket de bu kişinin ismini açıklamadı.

Kaynak: Reuters