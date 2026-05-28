Fransa borsasında savaş dalgalanması

Avrupa piyasaları yeni güne jeopolitik gerilimlerin gölgesinde başladı. Fransa’nın önde gelen borsa endeksi CAC 40, perşembe günü yüzde 0,5 gerileyerek 8.168 puana düştü.

Piyasalardaki satış baskısının temel nedeni ise ABD ile İran arasında yeniden yükselen askeri gerilim oldu.

Barış görüşmeleri devam ederken ABD ordusunun dört İran insansız hava aracını etkisiz hale getirdiği ve İran’ın Bandar Abbas kentindeki bir kontrol merkezine operasyon düzenlediği bildirildi.

Söz konusu gelişmeler, diplomatik sürecin ne kadar kırılgan olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Yatırımcılar ise olası yeni askeri çatışma riskine karşı temkinli pozisyon almaya başladı.

Fransa’da üretici enflasyonu hızlandı

Jeopolitik gelişmelerin yanı sıra Fransa’dan gelen ekonomik veriler de piyasalar üzerinde baskı yarattı. Ülkede üretici fiyat endeksi Nisan 2026’da yıllık bazda yüzde 2,1 yükseldi.

Mart ayında yatay seyreden verinin sert şekilde yükselmesi dikkat çekti. Böylece üretici enflasyonu Haziran 2023’ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler, enerji maliyetleri ve küresel tedarik risklerinin yeniden fiyat baskısı oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Lüks devlerinde sert düşüş

Fransa borsasında özellikle lüks tüketim şirketleri değer kaybetti. Dünyanın en büyük lüks markalarından LVMH hisseleri yüzde 1,4 düşerken, Hermes hisselerinde kayıp yüzde 1,7’ye ulaştı.

Sağlık devi Sanofi yüzde 1,2, gıda şirketi Danone yüzde 1,1 ve içki üreticisi Pernod Ricard ise yüzde 1 geriledi.

Uzmanlar, jeopolitik risklerin artması halinde özellikle tüketim ve lüks sektörlerinde baskının devam edebileceğini belirtiyor.

Gözler yeni ekonomik verilere çevrildi

Piyasalar şimdi Fransa’dan gelecek yeni ekonomik verilere odaklandı. Yatırımcılar, cuma günü açıklanacak nihai ilk çeyrek büyüme rakamları, enflasyon verileri ve istihdam raporunun Avrupa ekonomisinin yönü açısından kritik sinyaller vereceğini düşünüyor.

Özellikle Orta Doğu’daki gerilimin enerji fiyatlarını yeniden yükseltme ihtimali, Avrupa piyasalarında önümüzdeki günlerde volatilitenin artabileceği beklentisini güçlendiriyor.