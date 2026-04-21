Gizli belgelerde ortaya çıktı! Elon Musk'tan 1,4 milyar dolarlık hisse alımı

Dünyanın en zengini Elon Musk'ın, kurucusu olduğu SpaceX'teki payını artırdığı bildirildi. Musk'ın, geçen yıl mevcut ve eski çalışanlardan yaklaşık 1,4 milyar dolarlık hisse satın aldığı öne sürüldü.

Söz konusu işlemin Musk'ın vakfı aracılığıyla gerçekleştirildiği ve SpaceX'in gizli halka arz (IPO) sürecine ilişkin hazırlanan taslak belgelerde yer aldığı ifade edildi.

Yeni teşvik planı gündemde

Şirketin ayrıca Musk için yeni bir hisse teşvik planını onayladığı iddia edildi. Buna göre, belirlenen değerleme ve operasyonel hedeflerin karşılanması halinde Musk'a ek 60 milyon hisse verilmesi öngörülüyor.

Plan kapsamında SpaceX'in piyasa değerinin yaklaşık 1,1 trilyon dolardan 6,6 trilyon dolara yükseltilmesi hedeflenirken, hisse ödüllerinin her 500 milyar dolarlık artışa bağlı olarak kademeli şekilde verileceği belirtiliyor. Teşviklerin, yapay zeka geliştiricilerine yönelik uzay tabanlı veri merkezleri kurulmasını içeren projeyle bağlantılı olduğu da ifade ediliyor.

Halka arz süreci

Mart ayında ABD'de gizli şekilde halka arz başvurusu yaptığı belirtilen SpaceX'in, çift sınıflı hisse yapısı benimsemesi bekleniyor. Bu modelde, şirket içi hissedarların sahip olduğu B sınıfı hisseler, halka arz edilecek A sınıfı hisselere kıyasla daha fazla oy hakkı sağlayacak.

Bu yapının, şirket halka açıldıktan sonra da kontrolün mevcut yönetimde kalmasını hedeflediği kaydedildi. Öte yandan şirketin finansal performansının güçlü olduğu, geçen yıl yaklaşık 15-16 milyar dolar gelir ve 8 milyar dolar civarında kâr elde ettiği ifade edildi.

Resmi doğrulama yok

Söz konusu gelişmeler, Musk'ın şirketteki payını artırdığına ve SpaceX'in büyüme stratejisine işaret ederken, detayların henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadığı belirtildi. SpaceX ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.