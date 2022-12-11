Gözler yılın son faiz kararında

Kaynak: dunya.com

Avrupa Merkez Bankası (ECB), blok kış resesyonuna girerken mevduat faizini 15 Aralık'ta 50 baz puan artıracağı öngörülüyor.

Uluslararası haber ajansı Reuters'in yaptığı bir ankete göre Avrupa Merkez Bankası , hedefinin beş katına ulaşan enflasyonla mücadele ederken, euro bölgesi ekonomisinin neredeyse resesyonda olmasına rağmen önümüzdeki hafta mevduat faizini 50 baz puan artırarak % 2.00'ye çıkaracak.

Enflasyon en büyük sorun

ECB, enflasyonla mücadele kampanyasına benzerlerinden daha geç olarak temmuz ayında başladığından bu yana faiz oranlarını rekor bir hızla artırıyor. Tarihi hamleleriyle gösterge mevduat faizine 200 baz puan ekleyerek %1,50'ye çıkardı.

Ekonomistlerin katıldığı son ankete göre, politika yapıcılar perşembe günü toplandıktan sonra mevduat faizini % 2,00’ye çekecek. Bu 2009'dan bu yana en yüksek oran olacak. Refinansman oranı da 50 baz puan artarak %2,50'ye yükselecek.

ECB Para Kurulu en son ekim ayı sonunda toplandığında faiz oranlarını 75 baz puan artırmıştı.

Fiyatlar geçen ay bir önceki yıla göre beklenenin çok üstünde %10.0 artarak euro kullanan 19 ülkede enflasyonun zirve yapmış olabileceğine işaret etti. ECB'nin artış hızını yavaşlatması yönündeki görüşleri güçlendirdi.

ECB Başkanı Christine Lagarde, bankanın son toplantısında Varlık Alım Programı kapsamındaki tahvil varlıklarını azaltmak için bu ay bir plan belirleyeceğini öne sürdü.

Anket, 75 milyar ila 600 milyar Euro arasında değişen tahminlerle birlikte, gelecek yıl stoku 175 milyar avro azaltacağı yönünde.

Resesyon ihtimali %80'e çıktı

Politika yapıcılar tam da para bloğu resesyona girerken politikayı sıkılaştırma ikilemiyle karşı karşıya. Ankete katılanlar bir yıl içinde resesyona girme ihtimalini yüzde 80 olarak değerlendiriyor.

Anketteki üç aylık tahminler, ekonominin bu çeyrekte yüzde 0,3 ve bir sonraki çeyrekte yüzde 0,4 daralarak resesyonun teknik tanımını karşılayacağını gösterdi. Ardından ikinci çeyrekte yatay seyredecek ve 2023'ün son iki çeyreğinde yüzde 0,3 genişleyecek.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından enerji maliyetleri yükseldi. Ancak birçok hükümet kışa girerken evlerini ısıtmak zorunda olan tüketicileri desteklemek için fiyat sınırlamaları ve sübvansiyonlar getirdi.