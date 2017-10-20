HSBC Türkiye: Rekabetçi olduğumuz alanlara odaklanacağız

20 Ekim 2017

CEO Club Bankacılar Zirvesi'ne katılan HSBC Türkiye Genel Müdürü Selim Kervancı, iyi oldukları alanlara odaklanmayı strateji olarak belirlediklerini söyledi.

Kervancı, "2017 bizim için yatırım yılıydı. En önemli yatırımlardan bir tanesi sistem yatırımımızdı. Biz ana bankacılık sistemimizi değiştiriyoruz. Rekabetçi olamadığımız müşteri segmentlerinde çekildik. Daha rekabetçi olabileceğimiz ürünlere yatırım yapıyoruz. Burada en önemlilerden bir tanesi kredi kartı yatırımı. 2017 yılındaki sistem yatırımımız 117 milyon dolarlık bir yatırım." diye konuştu.

Kervancı, kredilerde büyüdüklerini belirterek, hedef müşterileri segmentlerindeki kredilerde yıl başından bu yana yüzde 35 büyüme sağladıklarını bildirdi.

"Türkiye'yi yurt dışında iyi tanıtmak çok büyük önem kazanıyor." diyen Kervancı, yaptıkları bütün işlemlerde, işlem büyüklüğünden çok daha büyük talep geldiğini bildirerek, bunun en yakın örneğinin Tüpraş'a yapılan 700 milyon dolarlık 7 yıl vadeli eurobond işlemine, 3,2 milyar dolarlık talep gelmesi olduğunu ifade etti.

2018 büyüme beklentisine ilişkin ise, "Yüzde 4,5-5'lere yakın bir büyümeyi sağlayacağımızı düşünüyorum." açıklamasında bulunan Kervancı, "Piyasa bilgilerine göre, 2018'de 2 milyar dolar halka arzın Türkiye'den uluslararası piyasalara gelmesi bekleniyor. Bu halka arzlarda bir sıkıntı olacağını düşünmüyoruz. Asya'dan ve Körfez bölgesinden ciddi talepler var." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA