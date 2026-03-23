Hürmüz gerilimi mısır fiyatlarını da vurdu

Küresel emtia piyasalarında jeopolitik gelişmelerin etkisi hissedilmeye devam ediyor. Mısır fiyatları, haftaya güçlü bir yükselişle başlarken, gübre arzına yönelik endişeler piyasayı yukarı taşıdı.

Mısır fiyatları iki haftanın zirvesinde

Vadeli mısır kontratları Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin etkisiyle yükselişe geçti. En aktif kontrat pazartesi günü yüzde 1,1'e kadar artarak son iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Fiyatlamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın hafta sonunda Hürmüz Boğazı'nın 48 saat içinde açılmaması halinde İran'a karşı savaşı tırmandırma tehdidi etkili oldu.

Gübre arzı riski öne çıktı

Ortadoğu'nun küresel gübre ticaretinde kritik bir rol üstlenmesi, bölgedeki gerilimin tarım piyasalarına yansımasına neden oluyor. Savaşın başlamasıyla birlikte bitki besleme ürünlerinde zaten artış yaşanırken, Hürmüz hattındaki aksamanın sürmesi gübre arzını daha da kısıtlama riski taşıyor.

Bu durumun yalnızca mevcut arzı değil, yeni sezon ekim planları ve verim beklentilerini de etkileyebileceği değerlendiriliyor.

ABD üretimi için kritik uyarı

Cornucopia Agri Analytics stratejisti Tobin Gorey, çatışmanın sürmesi halinde bölgeden gübre sevkiyatının sınırlı kalacağını belirterek, bunun özellikle ABD'nin yeni mısır üretim sezonunda verim riskini artıracağını ifade etti.

Dünyanın en büyük mısır üreticisi olan ABD'de yaşanabilecek olası verim kaybının, küresel tahıl piyasaları açısından da belirleyici olabileceği vurgulanıyor.

Etki kuzey yarımkürede yoğunlaşabilir

Analistlere göre, mevcut durumda güney yarımküredeki ürünler üzerindeki etkinin sınırlı kalması bekleniyor. Arjantin ve Brezilya'daki mevcut üretimde önemli bir kayıp öngörülmezken, asıl baskının nisan ve mayıs aylarında ekilecek ürünlerde hissedileceği belirtiliyor.

Piyasa yeni sezon risklerini fiyatlıyor

Vadeli kontratlar arasındaki fiyat farkının açılması da piyasanın beklentilerini yansıtıyor. Mayıs vadeli kontrat ile aralık vadeli kontrat arasındaki farkın savaşın başlamasından bu yana artması, yatırımcıların daha düşük verim ihtimalini fiyatladığına işaret ediyor.

Uzmanlara göre piyasa, mevcut arzdan çok gelecek hasadın büyüklüğüne ilişkin riskleri fiyatlamaya başladı.

Jeopolitik gerilimin uzaması halinde, mısır fiyatlarında oynaklığın artması ve yukarı yönlü baskının sürmesi bekleniyor.