New York borsası yükselişle açıldı

ABD'nin İran'a çatışmayı sonlandırmaya yönelik bir plan sunduğuna yönelik haberler sonrasında petrol fiyatları gerilerken, pay piyasalarında açılışta pozitif seyir izlendi.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran ile "müzakere halinde olduklarını" ve İran'ın "anlaşma yapmak istediğini" öne sürmesi, yatırımcıların çatışmanın son evresine girmiş olabileceği umutlarını artırmıştı.

İsmi açıklanmayan yetkililere dayandırılan haberlerde, saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı ileri sürüldü.

Söz konusu plana İran'dan tepki gelirken, İran Hükümet Bilgilendirme Konseyi Başkanı İlyas Hazreti, "Düşmanlar, saldırarak elde edemeyecekleri isteklerini kendi kendilerine listelemişler. Bunlar medya spekülasyonları ve Trump'ın yalanları, bunlara fazla önem vermeyin." ifadelerini kullandı.

Analistler, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmeyeceğine dair haberlere rağmen yatırımcıların enerji arzına dair endişelerinin azaldığını, çatışmaların yakında sona erebileceğine yönelik beklentilerinin ise güçlendiğini belirtti.

Bu gelişmelerle Brent petrolün varil fiyatı, TSİ 16.30 itibarıyla yüzde 5,6 azalarak 98,93 dolara düştü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,61 dolardan alıcı buldu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de ithalat fiyat endeksi şubatta aylık bazda yüzde 1,3 ile Mart 2022'den, ihracat fiyat endeksi de yüzde 1,5 ile Mayıs 2022'den bu yana en yüksek artışlarını kaydetti.

ABD'de cari işlemler açığı, 2025'in dördüncü çeyreğinde yüzde 20,2 azalışla 190,7 milyar dolara indi ve 2021'in ilk çeyreğinden bu yana en düşük seviyesine geriledi.