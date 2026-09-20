KKTC’de üreticiye faiz destekli kredi hazırlığı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) üretimi artıran, istihdamı destekleyen ve toplumun refahını yükselten yatırımlara kaynak yönlendirmeyi sürdüreceklerini belirterek, üreticilere yönelik faiz sübvansiyonlu kredi çalışmaları yürüttüklerini açıkladı.

Yılmaz, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile CYPFRUVEX Güzelyurt Soğuk ve Donmuş Muhafaza Odaları ile Güneş Enerjisi Sistemi’nin açılış törenine katıldı. Güzelyurt’un bereketli toprakları, elverişli iklimi ve köklü üretim kültürüyle KKTC tarımının önemli bölgelerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, başta narenciye olmak üzere burada yetiştirilen ürünlerin binlerce ailenin geçimine ve ülke ekonomisine katkı sağladığını söyledi.

10,4 milyon dolarlık yatırım, 15 bin ton kapasite

Tesisin Türkiye’nin finansmanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin koordinasyonunda yaklaşık 10,4 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini bildiren Yılmaz, 15 bin tonluk muhafaza kapasitesine sahip olduğunu açıkladı. Yılmaz, “Narenciye sektöründe üretimden işlemeye, muhafazadan ihracata uzanan zinciri böylece güçlendiriyoruz. Açılışını yaptığımız tesis de Güzelyurt’un ve genelde KKTC tarımının üretim kapasitesini daha yüksek katma değere dönüştürme hedefimizin bir parçasıdır” dedi.

Şoklama üniteleri ve güneş enerjisi sistemiyle desteklenen yatırımın ürünlerin kalitesini koruyacağını, kayıpları azaltacağını ve üreticiye pazarlama sürecinde daha geniş bir hareket alanı sağlayacağını belirten Yılmaz, şöyle konuştu: “Narenciye hasat döneminde oluşan fiyat baskısından daha az etkilenilmesi, ihracata konu ürünlerin uygun şartlarda muhafaza edilmesi gibi faydalar da böylece ortaya çıkmış oluyor. Amacımız, üreticimizin geleceğe güvenle baktığı, toprağın bereketinin ekonomik değere dönüştüğü ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin dış pazarlarda rekabet gücünün yükseldiği bir ekonomik yapı inşa etmek.”

Üreticilere faiz destekli kredi çalışması

Kaynakları üretimi artıran, istihdamı destekleyen ve toplumun refahını yükselten yatırımlara yönlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Yılmaz, üreticilere yönelik kredi çalışmalarına ilişkin şu bilgileri verdi:

“Üreticilerimize faiz sübvansiyonlu, destekli bazı krediler üzerinde de çalışıyoruz. Reel sektöre, tarıma, sanayiye özellikle hükümetin ilgili birimleriyle birlikte, Kıbrıs Merkez Bankasıyla birlikte bu konularda çalışıyoruz. Girişimcilerimize bu anlamda da bazı programlar açıklayacağız inşallah.”

Güzelyurt’ta 18 bin 730 dekar alan sulamaya açıldı

Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkilerin ortak tarih, milli dava ve gönül birlikteliğinin şekillendirdiği bir kardeşlik bağına dayandığını belirten Yılmaz, KKTC’nin kalkınma hedeflerine ulaşmasını da milli davanın bir parçası olarak gördüklerini söyledi. İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmaları kapsamında ulaşımdan enerjiye, tarımdan sağlığa, eğitimden dijital dönüşüme kadar farklı alanlarda projeler yürüttüklerini anlatan Yılmaz, Türkiye’den ulaştırılan suyla Güzelyurt Ovası’nda 1873 hektar, yani 18 bin 730 dekar tarım alanını sulamaya açtıklarını hatırlattı.

Yılmaz, hizmete sunulan tesisle de bu topraklarda yetişen ürünlerin değerini koruyacak muhafaza kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti. Yeni Güzelyurt Hastanesi, Şahinler’deki kırsal altyapı çalışmaları ve Güzelyurt Türk Maarif Koleji’ne kazandırılacak ilave derslikler için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Yılmaz, “Yürüttüğümüz işbirliğinin merkezinde Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin ihtiyaçları, ülkenin kalkınma öncelikleri ve gelecek nesillerin beklentileri yer almaktadır” dedi.

“Bir kapıyı kapatırsanız biz 10 tane kapı açarız”

KKTC’ye yönelik izolasyonları “haksız, hukuksuz, insafsız” olarak nitelendiren Yılmaz, bunları farklı yöntemlerle etkisiz kılmaya kararlı olduklarını vurguladı. Rum kesiminin tutumunu eleştiren Yılmaz, “Rum kesimi, buradaki insanlara zarar vermek için veya bir faydaya ulaşmalarını engellemek için her türlü gayreti sarf ediyor. Bunun hiçbir ahlaki değerle, hukuki değerle, insani ölçütle izah edilebilir bir tarafı yok” dedi.

Yılmaz, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu zihniyete karşı biz şunu söylüyoruz: Bir kapıyı kapatırsanız biz 10 tane kapı açarız. Hiç merak etmeyin. Bu halkı izole etme çabanız hiçbir zaman başarıya ulaşamayacak. Çok farklı yöntemlerle, suyuyla, enerjisiyle, dijital altyapılarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dünyayla entegre bir şekilde refahını artırmaya, kalkınmasını yükseltmeye devam edecektir.”