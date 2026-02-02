Kripto piyasasında sert düşüş: Bitcoin 75 bin doların altını zorluyor

Bitcoin, haftanın ilk gününde 75 bin dolar civarında işlem görürken, piyasalardaki satış baskısının henüz sona ermemiş olabileceğine yönelik uyarılar gündeme geldi.

Bazı stratejistler, yatırımcıların mevcut seviyelerde 'dipten alım' konusunda isteksiz davranmasının bu görüşü güçlendirdiğine dikkat çekiyor.

Hafta sonu sert düşüş yaşayan bitcoin, geçen yıl nisan ayından bu yana en düşük seviyelerine gerilerken, art arda dördüncü ayını da kayıpla tamamladı. Söz konusu geri çekilme, ABD Başkanı Donald Trump'ın cuma günü, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın görev süresinin mayısta sona ermesinin ardından bu göreve Kevin Warsh'ı aday göstereceğini açıklamasıyla aynı döneme denk geldi.

Diğer dijital varlıklar ve metaller de etkilendi

Kripto para piyasasındaki satışlar bitcoin ile sınırlı kalmadı. Ether başta olmak üzere diğer dijital varlıklar da, cuma günü sert düşüş kaydeden altın, gümüş ve diğer metallerle birlikte değer kaybetti. Bu eğilimin pazar akşamı da sürdüğü görüldü.

Bitcoin'in 73 bin dolar seviyesindeki destek noktasına yaklaşmasının ardından, 10X Research tarafından pazar gecesi yayımlanan değerlendirmede, 'mevcut fon akımları piyasa algısının belirgin biçimde değiştiğine işaret ediyor' ifadesine yer verildi. Şirket stratejistleri, fon hareketleri ve pozisyonlanma verilerinin, 'yatırımcıların henüz dipten alım yapacak şekilde konumlanmadığını' gösterdiğini vurguladı.

10X Research verilerine göre, bitcoin 2025 yılına zayıf bir başlangıç yaparken, yılbaşından bu yana yüzde 12'nin üzerinde değer kaybetti. Ether'deki kayıp ise aynı dönemde yüzde 23'e ulaştı. Genel tabloya bakıldığında, kripto para piyasasının toplam değeri geçen yılki zirvesine kıyasla yaklaşık 1,7 trilyon dolar, yani yaklaşık yüzde 39 oranında geriledi.