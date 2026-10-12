Küresel borsalarda iki farklı tablo: Asya'da satış, Batı'da yükseliş
Asya borsalarında yeni haftanın ilk işlemlerinde Güney Kore'de satışlar hızlanırken Hong Kong ve Avustralya yükseldi. ABD ve Avrupa endekslerinin vadeli işlemlerinde alımlar öne çıkıyor. Piyasaların gündeminde petrol ve bilanço sezonu var.
Küresel borsalar 12 Ekim Pazartesi gününe farklı yönlerde başladı. Güney Kore'de yüzde 2'yi aşan kayıplar dikkat çekerken Hong Kong ve Avustralya borsalarında yükselişler görüldü. ABD ve Avrupa vadeli endeksleri ise pozitif seyretti. Petrol fiyatlarındaki gerileme, ABD'de başlayacak bilanço sezonu ve yaklaşan enflasyon verileri yatırımcıların gündeminde bulunuyor.
Asya'da Güney Kore düştü, Hong Kong yükseldi
Asya piyasalarında en belirgin satış Güney Kore'de yaşandı. Kospi endeksi sabah işlemlerinde yüzde 2,2 civarında gerileyerek 6.480 puan seviyesine indi.
Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,6 dolayında yükselişle 24.350 puan çevresinde işlem gördü. Çin'in Şanghay Bileşik Endeksi 3.810 puana yakın sınırlı kayıp sergilerken Avustralya'da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,8 yükselerek 8.785 puan civarına çıktı.
Japonya'da borsa tatili
Japonya'da 12 Ekim'in Spor Günü olması nedeniyle Tokyo Borsası'nda spot hisse işlemleri yapılmıyor. Nikkei 225 endeksi, 9 Ekim Cuma gününü yüzde 0,02 düşüşle 69.030,92 puandan tamamlamıştı.
Japonya'da hisse senedi piyasası kapalı olmasına rağmen Osaka Borsası'nda belirli vadeli işlem sözleşmelerinde tatil seansı uygulanıyor.
ABD vadeli endeksleri yükselişte
ABD borsalarının yeni haftaya pozitif başlamasına işaret eden vadeli işlemlerde, S&P 500 sözleşmeleri sabah saatlerinde yaklaşık yüzde 0,3 primle 7.880 puan civarında işlem gördü.
Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,3'ün üzerinde yükselişle 31.200 puan çevresinde seyrederken Dow Jones vadeli endeksi yüzde 0,4'e yakın artışla 52.100 puanın üzerine çıktı.
ABD hisse senedi piyasaları bugün açık olacak ancak federal tatil nedeniyle tahvil piyasalarında işlem yapılmayacak.
Avrupa vadelilerinde pozitif açılış beklentisi
Avrupa borsalarında da vadeli endeksler yükselişe işaret ediyor. Almanya'nın DAX vadeli endeksi yaklaşık yüzde 0,5 artışla 25.380 puan çevresinde işlem görürken Euro Stoxx 50 vadeli endeksi yüzde 0,6'ya yakın primle 6.230 puan seviyesinde bulunuyor.
Avrupa'da petrol fiyatlarının gerilemesi risk iştahını desteklerken yüksek borçlanma maliyetleri ve enflasyon beklentileri piyasalar üzerindeki baskıyı sürdürüyor.
Gözler ABD bilançolarında ve enflasyonda
Küresel piyasaların bu haftaki gündeminde ABD'nin büyük bankalarının açıklayacağı üçüncü çeyrek bilançoları ve eylül ayı enflasyon verileri bulunuyor.
Petroldeki gerilemenin enflasyon beklentilerine etkisi izlenirken şirketlerin kârlılık görünümü, özellikle teknoloji hisselerindeki yüksek değerlemelerin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyor. ABD'de çarşamba günü açıklanacak tüketici enflasyonu da Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler üzerinde belirleyici olabilir.