New York borsası 3 rekorla kapandı

16 Aralık 2017

ABD borsaları, haftanın son işlem gününü, vergi paketinin haftaya Kongre'den geçeceği beklentisinin yükselmesiyle rekor seviyelerden tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones Sanayi Endeksi 143,08 puan (yüzde 0,58) artışla 24.651,74 puana, Standard & Poor's 500 Endeksi 23,80 puan (yüzde 0,90) kazançla 2.675,81 puan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi 80,06 puan (yüzde 1,17) primle 6.936,58 puana yükseldi. Bu sonuçlarla her üç endeks de günü tarihlerinin en yüksek seviyelerinde tamamlamış oldu.

Hisse senedi piyasalarının yükselmesinde Cumhuriyetçilerin vergi paketindeki son pürüzleri çözmesi etkili oldu. Daha önce vergi tasarısına karşı çıkacağını açıklayan iki Cumhuriyetçi senatörün, istedikleri değişikliklerin eklenmesiyle fikir değiştirmeleri, yasa teklifinin haftaya yapılacak oylamalarda kabul edileceği beklentisini yükseltti.

Ayrıca, ABD'de bu sabah açıklanan verilere göre, ülkenin sanayi üretimi kasımda önceki aya kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Kaynak: AA