New York borsası düşüşle kapandı

Kapanışta Dow Jones endeksi 200 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,47 azalarak 47.886,16 puana indi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,16 azalışla 6.721,51 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,81 kayıpla 22.693,32 puana geriledi.

ABD'de iş gücü piyasasına ilişkin karışık gelen veriler sonrası ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik belirsizlikler sürerken, pay piyasalarında yapay zeka yatırımlarına dair endişeler nedeniyle teknoloji hisseleri öncülüğünde negatif bir seyir izlendi.

Ülkede açıklanan kasım ayına ait tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin üzerinde artmasına karşın ağustos ve eylül verilerinin aşağı yönlü revize edilmesi, iş gücü piyasasına ilişkin zayıf bir tablo ortaya koymuştu.

İstihdam verilerinin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in faiz indirimlerine yönelik beklentilerde belirgin bir değişim gözlenmezken, Banka'nın ocak ayında politika faizini sabit tutma ihtimali yüzde 75 seviyesinde fiyatlanıyor.

ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri de Fed'in para politikasının geleceğine ilişkin daha fazla ipucu edinmek isteyen yatırımcılar için önem taşıyor.

Makroekonomik verilerin yanı sıra Fed yetkililerinin açıklamaları da yakından takip edilirken, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasının zayıfladığına dair endişelerin arttığı bir dönemde Fed'in faiz oranını indirmek için hala alanı olduğunu belirtti. Waller, "Hala, muhtemelen nötr seviyeden 50 ila 100 baz puan uzakta olduğumuzu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic ise enflasyonun iş gücü piyasasına kıyasla daha büyük bir endişe kaynağı olduğunu aktardı.

Kurumsal tarafta da Amerikan teknoloji şirketi Oracle'ın hisseleri, büyük veri merkezi ortaklarından Blue Owl Capital'ın yazılım şirketinin artan borcu ve yapay zeka harcamalarına ilişkin endişelerin artmasıyla Michigan'daki tesis için planlanan 10 milyar dolarlık anlaşmaya destek vermeyeceğine dair haberlerin ardından yüzde 5,4 değer kaybetti.

Warner Bros. Discovery (WBD) Yönetim Kurulunun şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesi ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesi tavsiyesinde bulunması sonrası da Netflix'in hisseleri yüzde 0,2 yükselirken, Paramount'un hisseleri yüzde 5,4 ve Warner Bros. Discovery'nin hisseleri yüzde 2,4 düştü.

Amazon'un ise yapay zeka şirketi OpenAI'ye yaklaşık 10 milyar dolarlık yatırım yapmak için görüşmeler bulunduğuna dair haberlere karşın hisselerinde yüzde 0,6'lık düşüş kaydedildi.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklaması sonrası ham petrol fiyatları yüzde 2'yi aşkın artarken, enerji hisselerinde de yükseliş görüldü.