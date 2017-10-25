New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası, güne karışık seyirle başladı.
New York borsasında, Dow Jones Sanayi Endeksi 6,81 puanlık (yüzde 0,03) artışla 23.448,57 puana ulaştı.
Standard & Poor's 500 Endeksi 2 puanlık (yüzde 0,08) azalışla 2.567,13 puana, Nasdaq Teknoloji Endeksi de 4,64 puan (yüzde 0,07) değer kaybederek 6.593,79 puana indi.
Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'dan önce açıklaması beklenen ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanlığı ile ilgili haber ve açıklamalar piyasaların en önemli gündemi olarak öne çıktığını belirtiyor.
Kaynak: AA