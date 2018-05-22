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New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, ABD'li teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükselişle güne alış ağırlıklı başladı.

New York borsası yükselişle açıldı
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New York borsası güne alış ağırlıklı başladı. 

Dow Jones Sanayi Endeksi 39,45 puan (yüzde 0,16) artışla 25.052,74 puandan, Standard & Poor's 500 Endeksi 6,58 puan (yüzde 0,24) yükselişle 2.739,59 puandan açıldı. 

Nasdaq Teknoloji Endeksi de 30,80 puan (yüzde 0,42) değer kazanarak 7.424,84 puana çıktı.

Açılışta, Apple ve Facebook'un hisseleri sırasıyla yüzde 0,6 ve yüzde 0,4 yükseldi. 

Kaynak: AA

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