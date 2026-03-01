OPEC+'tan saldırılar sonrası kritik karar! Petrol üretim artışı için düğmeye bastı

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları ile Tahran yönetiminin misillemeleri sonrası enerji piyasalarında artan arz endişeleri, OPEC+ üyelerini harekete geçirdi.

Bölgedeki sevkiyat risklerini sınırlamak amacıyla grubun petrol üretimini artırma yönünde prensip kararı aldığı bildirildi.

Günlük 206 bin varil artış benimsendi

Bloomberg'in delegelere dayandırdığı haberlerine göre, OPEC+ toplantısında günlük 137 bin ile 548 bin varil arasında değişen artış seçenekleri masaya yatırıldı.

Görüşmelerin ardından üretimin günlük 206 bin varil artırılması ilke olarak kabul edildi.

Petrol fiyatlarında hızlı yükseliş

Cuma günü varil başına 73 dolara kadar çıkan ham petrol fiyatlarının, organize piyasaların kapalı olduğu gün tezgah üstü işlemlerde 80 dolar seviyesine yaklaştığı belirtiliyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte fiyatlardaki oynaklık dikkat çekiyor.

RBC'nin OPEC analisti Helima Croft, Orta Doğu'daki liderlerin Washington yönetimini İran'a karşı geniş kapsamlı bir savaşın petrol fiyatlarını 100 doların üzerine taşıyabileceği konusunda uyardığını aktardı.

Sekiz ülke toplantıya katıldı

Bugünkü toplantıya Suudi Arabistan, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kazakistan, Kuveyt, Irak, Cezayir ve Umman katıldı. Söz konusu sekiz ülke, Nisan-Aralık 2025 döneminde üretim kotalarını yaklaşık 2,9 milyon varil artırmış; mevsimsel talep zayıflığı gerekçesiyle Ocak-Mart 2026 döneminde artışları geçici olarak durdurmuştu.