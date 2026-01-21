Papara için kritik gelişme: TCMB kararı kaldırıldı, Papara açılacak mı? Papara geri mi açılıyor? Papara ne zaman açılacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para A.Ş.'nin faaliyet izninin iptaline ilişkin Banka Meclisi kararını yürürlükten kaldırdı. Söz konusu düzenleme, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Karar geçerliliğini yitirdi

Resmi Gazete'de yer alan tebliğe göre, Ankara 25. İdare Mahkemesi'nin 9 Aralık 2025 tarihli ve E.2025/1722 sayılı yürütmenin durdurulması kararı doğrultusunda, 30 Ekim 2025 tarihli ve 11929/21528 sayılı Banka Meclisi kararı geçerliliğini yitirdi. Böylece Papara'nın faaliyet izninin iptaline yönelik işlem hukuki olarak kaldırılmış oldu.

TCMB, Papara Elektronik Para A.Ş.'ye 21 Nisan 2016 tarihli ve 6862 sayılı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu kararıyla verilen elektronik para kuruluşu faaliyet iznini, 6493 sayılı Kanun kapsamında iptal etmişti. İptal işlemi, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19'uncu maddesine dayandırılmıştı.

Papara'dan 'faaliyetlerimize devam edeceğiz' açıklaması

Papara'dan 16 Aralık'ta yapılan açıklamada ise yürütmenin durdurulması kararına dikkat çekilerek, "Davada verilen 09.12.2025 tarihli ara kararla şirketimiz lehine yürütmenin durdurulmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir" ifadeleri kullanılmıştı.