21 Ocak 2026 KRİPTO PİYASASI: Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Solana'da satış baskısı! Kritik seviyelerin altına indiler

ABD'nin Grönland'ın kontrolü konusundaki ısrarını artırması ve yeni bir tarife savaşının başlayacağına yönelik endişelerle riskten kaçınma eğiliminin artmasıyla kripto para piyasalarında satış baskısı derinleşti.

Coinglass verilerine göre son 24 saatte kripto para piyasasında yaklaşık 955,23 milyon dolarlık tasfiye gerçekleşti.

Belirgin şekilde artan satış baskısıyla birlikte Bitcoin de 90 bin dolarlık psikolojik seviyenin altına indi.



92 bin dolar desteğinin ardından 90 bin psikolojik seviyesinin de altına sarkan Bitcoin, dün geç saatlerde 87 bin 814 dolara kadar gerileme yaşadı.

Analistler kısa vadeli görünümde zayıflamanın derinleştiğini ve aşağı yönlü hareketlerin ivme kazandığına dikkat çekti.

Mevcut görünümde 90 bin ve 90 bin 500 seviyeleri ilk direnç bölgeleri olarak izlenirken, yukarı yönlü toparlanmanın güç kazanabilmesi için 90 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlanması kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

88 bin dolar altında kalıcılık sağlanması halinde ise satış baskısının hız kazanması ve kısa vadeli teknik görünümün daha da zayıflaması riskinin öne çıkabileceği kaydediliyor.

Bitcoin, Ethereum, Ripple ve Solana'da son durum

Bitcoin bugün saat 11.00 itibarıyla son 24 saatte yüzde 2,23 düşüşle 89 bin 51 dolardan işlem görüyor.

Aynı dakiklarda 3 bin 100 ve 3 bin dolar desteklerinin kaybedilmesiyle birlikte satış baskısının güçlendiği Ethereum ise yüzde 4,94 düşüşle 2 bin 966 dolar civarında hareket ediyor. Ethereum'da yukarı yönlü hareketlerin güç kazanabilmesi için 3 bin dolar üzerinde kalıcılık sağlanması kritik önem taşıyor.

Ripple (XRP) ise yüzde 2,14 düşüşle 1,90 dolardan işlem görüyor. Genel satış baskısının etkisinin görüldüğü Ripple'da da 2,00 dolar psikolojik eşiğinin altında kalıcılığın sürmesi, kısa vadeli görünümde zayıf seyrin devam ettiğine işaret ediyor. CoinTR analistlerine göre, genel teknik görünüm, XRP’nin kısa vadede 2,00 dolar seviyesini yeniden kazanamadığı sürece baskı altında kalabileceğine işaret ediyor.

Solana ise aynı dakikalarda yüzde 2,36 düşüşle 127,4 dolardan işlem görüyor.