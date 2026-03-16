Petrol rallisi altın fiyatlarını aşağı çekti: Gözler merkez bankalarında

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları düşüş gösterdi.

Piyasalarda yükselen petrol maliyetlerinin enflasyonu artırabileceği ve bunun da büyük merkez bankalarının para politikalarında daha sıkı bir tutum benimsemesine yol açabileceği beklentisi, değerli metal üzerinde baskı yarattı.

Altın fiyatlarında düşüş

Uluslararası piyasalarda spot altın yüzde 0,9 gerileyerek ons başına 4.973,75 dolara indi. Natixis analisti Bernard Dahdah, piyasalardaki hareketi değerlendirirken "Altın piyasası Hürmüz Boğazı kapanışının etkilerinden ziyade uzun vadeli enflasyon sonuçlarına odaklanıyor" dedi.

Petrol fiyatlarındaki yükseliş etkili oldu

Altın piyasasındaki baskının arkasında enerji fiyatlarındaki hızlı yükselişin yer aldığı belirtiliyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını durdurması, petrol fiyatlarının varil başına 100 doların üzerinde kalmasına neden oldu.

Mart ayında petrol fiyatları yüzde 40'ın üzerinde artarak 2022'den bu yana en yüksek seviyelerine ulaştı.

Hürmüz Boğazı gerilimi sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü yaptığı açıklamada müttefik ülkelere Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin sağlanması için çağrıda bulundu. İran ile yaşanan çatışmaların üçüncü haftasına girilmesi, küresel enerji piyasalarında belirsizliği artırmaya devam ediyor.

Merkez bankalarının faiz kararları bekleniyor

Piyasalarda gözler bu hafta yapılacak merkez bankası toplantılarına çevrildi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) iki gün sürecek toplantının ardından politika faizini değiştirmemesi bekleniyor. Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BOJ) da perşembe günü yapılacak toplantılarında faiz oranlarını sabit tutacağı öngörülüyor.

UBS: Enflasyon riskleri izlenecek

UBS tarafından yayımlanan değerlendirmede, merkez bankalarının enflasyon risklerini yakından takip edeceği ancak kısa vadede ani faiz artışlarına gitmesinin beklenmediği ifade edildi.

Raporda ayrıca ABD ile İran arasındaki çatışmanın uzaması halinde küresel ekonomiye yönelik risklerin artabileceği ve bunun da yatırımcıların güvenli liman arayışıyla altına olan talebi destekleyebileceği vurgulandı.