Sert satışların ardından bilanço sınavı: Wall Street'te gözler teknoloji devlerinde

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

ABD piyasaları, 19-23 Ekim haftasında açıklanacak şirket bilançolarına odaklanacak.

Geçen hafta teknoloji ve yapay zekâ hisselerinde yaşanan sert satışların ardından Meta Platforms, Tesla, Netflix ve SpaceX'in sonuçları yakından izlenecek.

Savunma ve havacılık sektöründe GE Aerospace, RTX, Northrop Grumman ve Lockheed Martin; tüketici tarafında ise Procter & Gamble ile American Express haftanın öne çıkan şirketleri arasında yer alıyor.

Salı günü Netflix ve havacılık şirketleri izlenecek

20 Ekim Salı günü sonuçlarını açıklayacak Netflix'in hisse başına kârının, geçen yılın aynı dönemindeki 0,59 dolardan 0,82 dolara yükselmesi bekleniyor. Paylaşılan bilanço takvimine göre şirketin sonuçları TSİ 23.01 civarında duyurulacak.

Aynı gün bilançosu izlenecek diğer şirketlerde hisse başına kâr beklentileri GE Aerospace için 2,02 dolar, RTX için 1,78 dolar, General Motors için 3,52 dolar ve Northrop Grumman için 7,22 dolar düzeyinde bulunuyor.

Meta ve Tesla'da geçen yılın altında kâr beklentisi

Teknoloji şirketlerinin yoğunlaşacağı 21 Ekim Çarşamba günü, Meta Platforms ve Tesla'nın bilançoları öne çıkacak. Her iki şirketin de hisse başına kârının geçen yılın aynı dönemine göre gerilemesi bekleniyor.

Meta için tahminler 6,67 dolara işaret ederken, şirket geçen yıl aynı dönemde 7,25 dolar hisse başına kâr açıklamıştı. Tesla'da ise geçen yıl 0,37 dolar olan rakamın bu kez 0,21 dolar seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Çarşamba günü ABD piyasalarının kapanışından sonra sonuçlarını duyuracak Texas Instruments için hisse başına 2,39 dolar, IBM için 2,87 dolar kâr bekleniyor.

Perşembe günü savunmadan tüketiciye geniş takvim

22 Ekim Perşembe günü Lockheed Martin, Procter & Gamble ve Spotify'ın sonuçları takip edilecek. Hisse başına kâr beklentisi Lockheed Martin'de 7,49 dolar, Procter & Gamble'da 1,89 dolar, Spotify'da ise 3,12 dolar olarak sıralanıyor.

Haftanın son gününde American Express açıklayacak

Bilanço gündemi cuma günü American Express ile devam edecek. Şirketin hisse başına kârına ilişkin piyasa beklentisi 4,47 dolar seviyesinde bulunuyor.

American Express, geçen yılın aynı döneminde hisse başına 4,14 dolar kâr bildirmişti.