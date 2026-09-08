SPK'dan borsada şeffaflık düzenlemesi hazırlığı: Son aşamaya gelindi

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Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), uluslararası endeks sağlayıcıların Türkiye piyasalarındaki hissedar şeffaflığı, fiili dolaşım ve koordineli işlemlere ilişkin eleştirilerini gidermeyi amaçlayan çalışmasını tamamlamak üzere olduğu bildirildi.

Bloomberg HT'nin haberine göre düzenlemenin kısa süre içinde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Hazırlık kapsamında, borsada işlem gören şirketlerin nihai faydalanıcı mülkiyet bilgilerinin daha kapsamlı ve zamanında açıklanmasına yönelik düzenlemeler bulunuyor. Fiili dolaşım oranlarının hesaplanmasında şeffaflığın artırılması da çalışmanın başlıkları arasında yer alıyor.

MSCI, bağlantılı fonların işlemlerine dikkat çekmişti

MSCI, haziran ayındaki değerlendirmesinde Türkiye'de hissedar yapılarının şeffaflığı ve koordineli işlemler konusunda endişelerini dile getirmişti.

Kuruluş, uluslararası yatırımcıların bazı küçük ölçekli halka açık şirketlerle bağlantılı fonların işlemlerine ilişkin kaygılarını aktarmıştı. Bu işlemlerin, fiili dolaşım oranlarının gerçekte olduğundan daha yüksek görünmesine yol açabileceği belirtilmişti.

MSCI bu nedenle nihai faydalanıcı mülkiyet bilgilerinin daha ayrıntılı ve zamanında paylaşılmasını istemiş; fiili dolaşımın belirlenmesinde şeffaf, kurallara dayalı bir çerçeve oluşturulması çağrısı yapmıştı. Koordineli işlemlerin gözetimi ve bunlara yönelik yaptırım mekanizmalarının güçlendirilmesi de talepler arasında bulunuyordu.

Danışma süreci gündeme gelebilir

MSCI, yeterli ve güvenilir ilerleme kaydedilmemesi durumunda, Kasım 2026 MSCI Endeks İncelemesi kapsamında Türkiye ve ilgili menkul kıymetlere yönelik danışma süreci başlatılabileceğini bildirmişti.