Avrupa borsaları karışık seyirle kapandı

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kapanışta gösterge endeks Stoxx Europe 600, 649,9 puanla yatay seyretti.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,08 azalarak 10.822,13, Almanya'da DAX 40 endeksi yüzde 0,15 düşüşle 26.006,53 puana geriledi.

Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,33 artarak 8.306,15, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi ise yüzde 0,25 yükselişle 52.229,57 puana çıktı.

Avro/dolar paritesi, TSİ 19.33 itibarıyla yüzde 0,12 artışla 1,163 seviyesinde işlem gördü.

Avrupa piyasalarında, ABD-İran gerilimi ve bunun enerji fiyatları üzerindeki etkileri yatırımcıların odağında yer aldı. Petrol fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon görünümü ve merkez bankalarının gelecek dönemde izleyeceği para politikasına ilişkin beklentiler de piyasaların yönü üzerinde etkili oldu.

ABD piyasalarının İşçi Bayramı nedeniyle kapalı olması nedeniyle küresel piyasalarda işlem hacimleri de görece düşük seyretti.

Bugün açıklanan verilere göre, Avro Bölgesi'nin ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 büyüme kaydetti.

Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi, eylül ayında yükselişini üst üste beşinci aya taşıyarak Şubat 2022'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Almanya'da sanayi üretimi, temmuz ayında piyasa beklentilerinin aksine yüzde 1,1 geriledi.

İngiliz lüks otomobil üreticisi Jaguar Land Rover (JLR), maliyetlerini azaltma planı kapsamında gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişilik istihdam azaltımına gidileceğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Grönland'da dijital bağlantı, temiz enerji ve kritik ham madde alanlarını desteklemek üzere 200 milyon avroluk yatırım paketini duyurdu.