TCMB’nin faiz kararı sonrası dolar ve euro’da son durum
Merkez Bankası'nın faiz kararına piyasalardan ilk tepki geldi. Dolar/TL önceki kapanışına göre yüzde 2,5'luk artışla 24,13'ten işlem görüyor. Kur, faiz kararından önce 23,50 lira seviyesindeydi.
Haber Merkezi
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Dolar/TL önceki kapanışına göre yüzde 2,5'luk artışla 24,13'ten işlem görüyor. Kur, faiz kararından önce 23,50 lira seviyesindeydi.
Euro/TL ise gün içerisinde yüzde 2,5 yükselerek 26,53 seviyesinden fiyatlanıyor.
Gram altın (spot) ise önceki kapanışının 4 lira altında 1460 liradan satılıyor.
Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ise yüzde 2'ye yakın yükselişle 5286 puandan alıcı buluyor.
TCMB, politika faizini 650 baz puan artırarak yüzde 8,5'ten yüzde 15'e yükseltmişti.