Trump'tan madencilik sektörüne 3 milyar dolarlık dev hamle

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ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin ekonomik bağımsızlığını güçlendirmek amacıyla toplam değeri 3 milyar doları bulan madencilik projelerinin hayata geçirileceğini açıkladı.

Madencilik sektörüne ilişkin düzenlenen yuvarlak masa toplantısında konuşan Trump, ilk başkanlık döneminde enerji bağımsızlığını güvence altına aldıklarını, ikinci döneminde ise ekonomik bağımsızlığa ulaşmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD’nin son 30 yılda 3 bin 400’den fazla maden kaybettiğini söyleyen Trump, sektörün yeniden hızlı bir büyüme sürecine girdiğini ifade etti.

Trump, "Son 18 ayda yönetimimiz yaklaşık 40 milyar dolar değerinde 160'tan fazla mineral anlaşmasını imzaladı veya onayladı ve bugün ABD 1950'lerden bu yana en hızlı şekilde yeni madenleri açıyor" diye konuştu.

Binlerce kişiye istihdam sağlanacak

Trump, açıklanan projelerin binlerce yeni iş oluşturacağını ve ABD’nin ekonomik istikrarı ile ulusal güvenliğini destekleyeceğini söyledi.

Mevcut madencilik iş gücünün yaklaşık yarısının gelecek üç yıl içinde emekli olmasının beklendiğine dikkati çeken Trump, yeni madencilerin yetiştirilmesi için eğitim kurumlarına kaynak aktarılacağını bildirdi.

Savunma Bakanlığından kritik minerallere destek

Beyaz Saray, 3 milyar dolarlık program kapsamında gerçekleştirilecek yatırımların ayrıntılarını da paylaştı.

ABD Savunma Bakanlığı, yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemelerde kullanılan refrakter sınıfı boksitin tedarik zincirini güvence altına almak amacıyla Standard Bauxite şirketine 85 milyon doların üzerinde kaynak sağlayacak.

Yabancı menşeli nadir toprak elementlerine bağımlılığı azaltacak kalıcı mıknatısların üretimi için Niron Magnetics’e 150 milyon dolar ayrılacak.

Silikon-karbon batarya anotlarının üretimini artırması ve lityum-iyon batarya hücresi tesisi kurması için Sila Nanotechnologies’e 1,4 milyar dolar destek verilecek. Yüksek sıcaklığa dayanıklı alüminyum alaşımlarının tedarik zincirini güçlendirmek amacıyla Sunrise Energy Metals’e de 400 milyon dolar aktarılacak.

Yeni nesil uzmanların yetiştirilmesi hedefleniyor

Savunma Bakanlığı ayrıca gelecek nesil jeologların, metalürji uzmanlarının ve maden mühendislerinin yetiştirilmesi amacıyla üç eğitim kurumundaki iş gücü programları ve teknoloji inovasyon merkezlerine 80 milyon doların üzerinde finansman sunacak.

Enerji Bakanlığı ise madencilik, mineraller ve bağlantılı tedarik zincirleri alanında eğitim gören öğrenci sayısını artırmak için ülkedeki 14 madencilik okuluna toplam 100 milyon dolar sağlayacak.

Batarya ve çelik üretimine finansman

ABD İhracat-İthalat Bankası (EXIM Bank), bor yatağının geliştirilmesi için 5E Advanced Materials’a 8 milyon dolar finansman verecek.

Yerli batarya üretiminin desteklenmesi amacıyla Westwater Resources’a, elektronik, mıknatıs ve çelik üretimi için de Global Advanced Materials’a 25’er milyon dolar kaynak aktarılacak.

ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu da Madagaskar’da nadir toprak madeni projesi geliştiren Harena Rare Earths’e yapılacak 4,8 milyon dolarlık yatırımı eş finansman yöntemiyle destekleyecek.