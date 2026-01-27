Yabancı hisse senedi nasıl alınır? Yurt dışı yatırım rehberi

Güne iPhone’la başlayıp e-postalarımızı kontrol ediyor, Google’da aramalar yapıyor, Amazon’dan alışveriş yapıyor ve akşamları Netflix izliyoruz. Günlük hayatımızın parçası haline gelen bu küresel teknoloji devlerine yalnızca müşteri olarak değil, yatırımcı olarak da ortak olmak mümkün mü?

Bir dönem “Wall Street” yalnızca profesyonel trader’lara ve yüksek sermayeli yatırımcılara hitap ediyordu. Ancak finansal teknolojilerdeki hızlı dönüşüm sayesinde bugün, dolar bazlı portföy oluşturmak isteyen herkes global piyasalara erişebiliyor.

Yatırımlarını çeşitlendirmek isteyen ve yabancı hisse senedi nasıl alınır sorusunun yanıtını arayanlar için bu rehberde süreci adım adım ve en düşük maliyetli yöntemlerle ele aldık.

Neden Amerikan borsaları tercih ediliyor?

Yurt dışı piyasalara yönelmenin iki temel gerekçesi öne çıkıyor: döviz cinsinden getiri ve piyasa derinliği.

Borsa İstanbul’da güçlü şirketler bulunsa da ABD borsaları, dünya ekonomisini yönlendiren küresel devleri barındırıyor. Doların TL karşısındaki seyri ve Amerikan şirketlerinin temettü performansı, yatırımcılar için portföyü dengeleyici bir unsur oluşturuyor.

Bu noktada yatırımcıların sıkça sorduğu “Amerikan borsalarına nereden yatırım yapılır?” sorusuna geçelim.

Amerika borsalarına nereden yatırım yapılır? (Geleneksel ve yeni nesil seçenekler)

Yurt dışı hisse senedi yatırımı yapabilmek için SPK lisansına sahip bir aracı kurumda hesap açılması gerekiyor. Bu hizmeti sunan kurumlar iki ana grupta toplanıyor: geleneksel bankalar ve yeni nesil finansal teknoloji platformları.

Geleneksel bankalar, çoğu zaman ABD borsalarına erişim sağlasa da yüksek işlem komisyonları ve ek masraflar yatırımcı açısından önemli bir dezavantaj oluşturuyor. Özellikle küçük tutarlarla yatırım yapanlar için 20 dolar gibi sabit komisyonlar, getiriyi daha baştan törpüleyebiliyor.

Yeni nesil aracı kurumlar ise bu maliyet sorununa çözüm sunuyor. Mobil uygulama üzerinden kolay kullanım imkânı sağlayan bu platformlar, düşük komisyon yapıları ve sade arayüzleriyle öne çıkıyor.

Yatırımcı notu: Yurt dışı yatırımlarda komisyon oranları kritik öneme sahiptir. Türkiye’de sabit ve düşük işlem ücretleriyle dikkat çeken, SPK lisanslı platformlar bireysel yatırımcılar için daha erişilebilir bir alternatif sunuyor.

Teknoloji hisselerinin adresi: NASDAQ’a nasıl yatırım yapılır?

Yabancı hisse senetleri denildiğinde en çok bilinen iki piyasa NYSE ve NASDAQ’tır. Apple, Microsoft, Tesla ve NVIDIA gibi teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü NASDAQ’a nasıl yatırım yapılacağı yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.

Geçmişte karmaşık işlem platformları gerektiren bu süreç, günümüzde mobil uygulamalar üzerinden oldukça pratik hale geldi. Canlı veri takibi, parça hisse alımı ve düşük tutarlarla yatırım yapabilme imkânı sayesinde yatırımcılar, yüksek fiyatlı hisselere bile bütçeleri doğrultusunda erişebiliyor.

4 adımda yabancı hisse senedi alımı

Yeni nesil bir yatırım platformu tercih edildiğinde, yabancı hisse senedi almak oldukça basit bir sürece dönüşüyor:

1. Hesap açılışı: Mobil uygulama üzerinden kimlik doğrulaması yapılarak yatırım hesabı kısa sürede oluşturuluyor.

2. Bakiye aktarımı: Banka hesabından yatırım hesabına 7/24 TL transferi yapılabiliyor.

3. Döviz işlemi: Yatırım bakiyesi tek tıkla dolara çevriliyor.

4. Alım emri: İlgilenilen hissenin adı veya sembolü girilerek istenen tutarda alım emri veriliyor.

Yabancı hisse senedi yatırımı, finansal okuryazarlık yolculuğunda önemli bir adım olarak görülüyor. Yüksek komisyonlu geleneksel yöntemler yerine, düşük maliyetli ve kullanıcı dostu platformlar üzerinden yapılan yatırımlar, uzun vadede portföyün daha sağlıklı büyümesine katkı sağlayabiliyor.