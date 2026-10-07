119 milyon dolarlık giriş de yetmedi: Bitcoin'de satış baskısı

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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına (ETF) salı günü net 119 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Aynı gün Bitcoin'in fiyatı 84 bin doların altına inerken, Ether fonlarında para çıkışı altıncı işlem gününde de sürdü.

Bitcoin fonlarında pazartesi kaydedilen 90 milyon dolarlık net çıkışın ardından yatırım akışı yeniden pozitife döndüğ.

Fonlara giriş fiyat düşüşünü durduramadı

Bitcoin, salı günü 86 bin 600 doların üzerindeki seviyelerden geriledi. CoinGecko verilerine göre, haberin yayımlandığı sırada son 24 saatteki kaybı yüzde 2,1'e ulaşan kripto para, 83 bin 971 dolardan işlem görüyordu.

CryptoQuant analisti MorenoDV, toparlanma sırasında kâr satışlarının arttığına dikkat çekti.

Bitcoin'in, aktif yatırımcıların tahmini ortalama maliyeti olan 68 bin 900 doların belirgin biçimde üzerinde işlem gördüğünü belirten analiste göre, yükselişin devamı yeni talebin bu satışları karşılamasına bağlı olacak.

Ether fonlarından altı günde 408 milyon dolar çıktı

Ether ETF'lerinde ise pazartesi yaklaşık 51 milyon dolar olan net çıkış, salı günü 202 milyon dolara yükseldi. Böylece aralıksız altı işlem günü süren çıkışların toplamı yaklaşık 408 milyon doları buldu.

XRP'ye giriş, Solana'dan çıkış

Diğer kripto para fonlarında da yatırımcıların tercihleri farklılaştı. Salı günü XRP ETF'lerine net 3,1 milyon dolar girerken, Solana (SOL) ETF'lerinden net 3,7 milyon dolar çıktı.

Önceki iki işlem gününü net çıkışla tamamlayan Zcash (ZEC) ETF'lerinde ise giriş ve çıkışlar dengelendi; net para akışı sıfır oldu.