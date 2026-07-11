Bitcoin 64 bin dolara tutundu gözler 65 bin dolarda

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Bitcoin şu sıralarda 64 bin 100 doların üzerinde işlem görüyor. Gün içinde 64 bin 571 doları test eden lider kripto parada ETF akışları ve Strategy’nin 216 milyon dolarlık satışı yakından izleniyor.

Bitcoin, hafta sonuna 64 bin dolar sınırında yatay ve dalgalı bir görünümle girdi. Lider kripto para, gün içinde 64 bin 571 dolara kadar yükselmesine rağmen bu seviyede kalıcı olamadı.

Bitcoin şu sıralarda 64 bin 100 doların üzerinde işlem görüyor. Günlük değer kaybı yüzde 0,4 civarında bulunurken gün içi en düşük seviye 63 bin 661 dolar olarak kaydedildi.

Fiyatın yeniden 64 bin doların üzerine çıkması kısa vadeli satış baskısının hafiflediğine işaret etse de yükselişin güç kazanabilmesi için 64 bin 500–65 bin dolar bandının aşılması gerekiyor.

Bitcoin için 65 bin dolar neden kritik

Bitcoin’in gün içinde 64 bin 571 dolardan geri dönmesi, 64 bin 500 dolar çevresindeki satışların sürdüğünü gösterdi. Bu nedenle piyasanın kısa vadeli odağında 65 bin dolarlık psikolojik eşik bulunuyor.

Bitcoin’in 65 bin doların üzerinde kalıcılık sağlaması halinde 66 bin 500 dolar ve ardından 68 bin dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Ancak bu bölgelerin test edilebilmesi için işlem hacminin ve kurumsal talebin güçlenmesi gerekiyor.

Aşağı yönlü hareketlerde gün içi dip seviyenin bulunduğu 63 bin 600 dolar ilk destek olarak izleniyor. Bu seviyenin kaybedilmesi halinde 62 bin dolar, satışların hızlanması durumunda ise 60 bin dolar yeniden fiyatlamaya girebilir.

ETF cephesinde para akışı yön arıyor

ABD’de işlem gören spot Bitcoin ETF’lerindeki para hareketleri temmuz ayının ilk bölümünde sert şekilde dalgalandı.

Farside Investors verilerine göre fonlardan 8 Temmuz’da 84,9 milyon dolar, 9 Temmuz’da ise 95,3 milyon dolar net çıkış gerçekleşti. İki günlük toplam çıkış 180,2 milyon dolara ulaştı.

Akış 10 Temmuz’da yeniden yön değiştirdi ve spot Bitcoin ETF’lerine 90,4 milyon dolar net giriş kaydedildi. Temmuz ayının ilk yedi işlem günündeki toplam hareket ise yaklaşık 124,9 milyon dolarlık net girişe işaret etti.

Veriler, kurumsal talebin tamamen ortadan kalkmadığını ancak girişlerin henüz düzenli ve güçlü bir eğilime dönüşmediğini gösteriyor. ETF cephesinde yeni bir giriş serisinin başlaması, Bitcoin’in 65 bin doların üzerine yerleşmesi açısından önem taşıyor.

Citigroup da zayıflayan yatırımcı talebi ve ETF akışlarındaki bozulma nedeniyle Bitcoin için 12 aylık fiyat tahminini 112 bin dolardan 82 bin dolara indirmişti. Banka, önümüzdeki 12 ay için daha önce 10 milyar dolar olarak öngördüğü net ETF girişi tahminini sıfıra çekmişti.

Strategy 3 bin 588 Bitcoin sattı

Piyasada izlenen diğer gelişme, en büyük kurumsal Bitcoin sahiplerinden Strategy’nin satış kararı oldu.

Şirket, 29 Haziran–5 Temmuz döneminde toplam 3 bin 588 Bitcoin’i yaklaşık 216 milyon dolar karşılığında sattı. Satışların ortalama fiyatı Bitcoin başına yaklaşık 60 bin 200 dolar oldu.

İşlemlerin ardından Strategy’nin Bitcoin varlığı 843 bin 775 adede geriledi. Şirketin elindeki Bitcoin’lerin toplam alış maliyeti 63,69 milyar dolar, ortalama alış fiyatı ise 75 bin 476 dolar olarak açıklandı.

Satıştan sağlanan gelir, imtiyazlı hisselerin ödemelerini karşılamak ve şirketin dolar rezervini güçlendirmek amacıyla kullanıldı. Strategy’nin dolar rezervi 5 Temmuz itibarıyla 2,55 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Uzun süredir Bitcoin biriktirme politikasıyla öne çıkan şirketin satışa geçmesi, kripto para tutan diğer kurumsal şirketlerin davranışlarını da yeniden piyasanın gündemine taşıdı.

Bitcoin’de kısa vadeli yön açısından 65 bin dolar direnci, 63 bin 600 dolar desteği ve spot ETF’lerdeki günlük para hareketleri yakından izlenecek.