USDC’nin arkasındaki Circle’a banka vizesi geldi

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Dolar sabitli kripto para USDC’nin ihraççısı Circle Internet Group, ABD Para Birimi Denetleme Ofisinden ulusal tröst bankası kurmak için nihai onay aldı.

First National Digital Currency Bank adıyla kurulan banka, faaliyetlerini Circle National Trust markası altında yürütecek. Kurum doğrudan ABD’nin federal bankacılık düzenleyicisi OCC’nin gözetiminde olacak.

Circle, banka için 30 Haziran 2025’te başvuru yapmış, Aralık 2025’te koşullu onay almıştı. Nihai izinle birlikte yaklaşık bir yıllık başvuru süreci tamamlandı.

Federal gözetim USDC altyapısına geliyor

Circle National Trust, faaliyete başladığında öncelikle Circle ve bağlı şirketleri adına dijital varlık saklama hizmeti sunacak.

Şirket, talebe bağlı olarak hizmetleri ilerleyen dönemde sınırlı sayıdaki banka, finans kuruluşu ve düzenlemeye tabi türev piyasası kurumuna açabilecek.

Bankanın gelecekte USDC rezervlerinin yönetimini de üstlenmesi planlanıyor. Böylece rezerv operasyonlarının doğrudan federal denetim altında yürütülmesi mümkün olacak.

USDC, değerini ABD dolarına bire bir sabitlemeyi hedefliyor. Kripto para piyasasındaki büyüklüğü yaklaşık 73,2 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Klasik banka gibi çalışmayacak

Ulusal tröst bankası izni, Circle’a geleneksel ticari bankaların sahip olduğu bütün yetkileri vermiyor.

Circle National Trust mevduat toplayamayacak ve müşterilere kredi kullandıramayacak. Bankanın faaliyetleri dijital varlık saklama, güvene dayalı hizmetler ve ilerleyen dönemde USDC rezervlerinin yönetimiyle sınırlı olacak.

Yeni yapı Circle’ı federal bankacılık çerçevesinin içine taşırken şirketin kurumsal müşteriler karşısındaki konumunu güçlendirebilir. Bankalar ve diğer finans kuruluşları, dijital varlık hizmetlerini OCC denetimindeki bir yapı üzerinden kullanabilecek.

Şirket yönetimi, federal gözetimin şeffaflık, yönetişim ve güvenlik standartlarını artıracağını belirtiyor.

Circle hissesi yüzde 5 yükseldi

Nihai onayın açıklanmasının ardından Circle hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 10’a varan yükseliş kaydetti.

CRCL koduyla işlem gören hisse normal seansa 69,59 dolardan başladı ve gün içinde 73,63 dolara kadar çıktı. Kapanış ise yüzde 5,05 artışla 66,14 dolardan gerçekleşti.

Circle’ın piyasa değeri kapanış itibarıyla yaklaşık 17,6 milyar dolar oldu. Hisse yılın başından bu yana yaşadığı kaybın bir bölümünü banka onayının ardından geri aldı.

Nihai izin, kripto para şirketlerinin ödeme, saklama ve bankacılık hizmetleri üzerinden geleneksel finans sistemine yaklaşmasının son örneklerinden biri oldu. Circle National Trust’ın faaliyete başlama takvimi ve kurumsal müşterilere açılacak hizmetlerin kapsamı bundan sonraki dönemde izlenecek.