ASTOR hisselerinde yabancı payını artıran alım

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FMR LLC, ASTOR paylarında 317,50-317,54 TL aralığından 3 milyon 682 bin 954 TL nominal alım yaptı. İşlem sonrası oy hakkı yüzde 5,14’e, sermaye payı yüzde 8,63’e yükseldi

FMR LLC, 8 Temmuz’da Astor Enerji paylarında 317,50 TL ile 317,54 TL fiyat aralığından alım gerçekleştirdi. Toplam 3 milyon 682 bin 954 TL nominal tutarındaki işlemin büyüklüğü, fiyat aralığı üzerinden yaklaşık 1,17 milyar TL olarak hesaplandı.

Şirketin sahip olduğu ASTOR paylarının nominal tutarı işlemler sonunda 82 milyon 487 bin 57 TL’den 86 milyon 170 bin 824 TL’ye çıktı.

Oy hakkı yüzde 5,14’e çıktı

Alımların ardından FMR LLC’nin Astor Enerji sermayesindeki payı yüzde 8,27’den yüzde 8,63’e yükseldi.

Şirketin oy hakları oranı ise yüzde 4,92’den yüzde 5,14’e çıkarak yüzde 5 eşiğini yukarı yönlü aştı.