Asya borsaları çip hisseleri ile yükseliyor

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Asya borsaları, ABD-İran geriliminin enerji arzına ilişkin riskleri canlı tutmasına rağmen haftanın son işlem gününde yükseldi. Güney Kore’de KOSPI yüzde 4,2 artarken, yapay zekâ yatırımlarına yönelik beklentiler Samsung Electronics, SK Hynix ve bölgedeki diğer teknoloji hisselerini destekledi.

Asya piyasalarında yatırımcılar hafta içinde teknoloji hisselerinde görülen satışların ardından yeniden yarı iletken sektörüne yöneldi. Güney Kore, Japonya, Hong Kong, Çin, Singapur ve Avustralya borsaları pozitif seyretti.

ABD vadeli endeksleri de sınırlı yükseldi. Nasdaq 100 vadeli endeksi yüzde 0,3, S&P 500 vadeli endeksi yüzde 0,1 artış gösterdi.

Güney Kore’nin KOSPI endeksi yüzde 4,2 yükselerek hafta içindeki kayıplarının bir bölümünü geri aldı. Buna rağmen endeksin haftalık kaybı yüzde 6’nın üzerinde kaldı.

Samsung Electronics hisseleri yüzde 4,9, SK Hynix hisseleri yüzde 1,5 değer kazandı. Yatırımcılar, yapay zekâ işlemcilerinde kullanılan yüksek bant genişlikli bellek ürünlerine yönelik talebin süreceğini fiyatladı.

SK Hynix, ABD’deki Amerikan depo sertifikası ihracını hisse başına 149 dolardan fiyatladı. Yaklaşık 26,5 milyar dolarlık satışa, arz edilen payların yedi katından fazla talep geldi.

Şirketin Amerikan depo sertifikaları Nasdaq’ta SKHY koduyla işlem görmeye başlayacak.

Micron Technology, ABD’deki toplam yatırım planını 2035 yılına kadar yaklaşık 250 milyar dolara çıkaracağını açıkladı.

Şirketin yeni kapasite planı, yapay zekâ altyapısına bağlı bellek çipi talebini karşılamayı hedefliyor. ABD piyasalarında PHLX Yarı İletken Endeksi önceki gün yüzde 3,06 yükselirken, Micron hisseleri yüzde 4,5 değer kazanmıştı.

Japonya ve Hong Kong yükseldi

Japonya’da Nikkei 225 yaklaşık yüzde 2, TOPIX yüzde 0,7 yükseldi. Murata Manufacturing hisseleri yüzde 3,9, Kioxia Holdings hisseleri yüzde 5,7 değer kazandı.

Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 1,8 yükselerek 17 Haziran’dan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. CSI 300 yüzde 0,2, Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 0,4 arttı.

Singapur’da Straits Times Endeksi yüzde 0,5 yükseldi.

Uranyum hisseleri öne çıktı

Avustralya’da S&P/ASX 200 endeksi yüzde 0,7 yükseldi. Avustralya ile Hindistan’ın uranyum ihracatındaki iş birliğini artırma kararı madencilik hisselerini destekledi.

Paladin Energy yaklaşık yüzde 5, Boss Energy yüzde 8’in, Deep Yellow ise yüzde 9’un üzerinde değer kazandı.

Asya borsalarındaki yükselişe rağmen ABD ile İran arasındaki askeri gerilim sürdü. Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiği ve petrol arzına ilişkin riskler piyasanın ana başlıkları arasında kaldı.

Petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, enerji ithalatçısı Asya ülkelerinde enflasyon ve dış ticaret dengesi üzerinden baskı oluşturabilir.

Veri takvimi yoğunlaşacak

Gelecek hafta Çin’in dış ticaret, ikinci çeyrek büyüme, perakende satışlar ve sanayi üretimi verileri açıklanacak.

Singapur’un büyüme tahmini, Hindistan’ın enflasyonu ve Güney Kore Merkez Bankası’nın faiz kararı da yatırımcıların gündeminde olacak.

Yapay zekâ yatırımlarına ilişkin şirket açıklamaları, çip hisselerindeki toparlanmanın devam edip etmeyeceğini belirleyecek. İran kaynaklı gelişmeler ve petrol fiyatları ise temel risk başlıkları arasında kalacak.